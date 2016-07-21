Святая Гора: вершина мира

Один писатель назвал гору Афон «вершиной мира», хотя эта священная гора достигает не более 2.033 метров в высоту. Конечно же, писатель имел ввиду душу Святой Горы, как место, помогающее человеку прикоснуться к божественному.

Более того, большинство посетителей Святой Горы рассказывают, что чувствуют, будто находятся между небом и землей. Этому месту Творец даровал такую природную и духовную красоту, что оно стало известно всему миру.

Несомненно, опыт, который получил писатель, каждый раз, когда поднимался по каменистым тропам, ведущим, в конце кропотливого пути, в византийские монастыри и скиты, очень ценен и этим опытом невозможно не поделиться.

Маршрут, по которому прошел автор этих строк один из самых популярных среди посетителей Афона: Кариес - Великая Лавра - скит Кавсокаливья или наоборот.

Небольшой городок Кариес, административный центр монашеской общины Святой Горы, где находятся все общественные службы, поражает посетителя своими красивыми и хорошо сохранившимися зданиями. Особенно прекрасен храм Протата, с его восхитительными фресками, работами известного иконописца Панселина, представителя Македонской школы византийской церковной живописи. Весь район расположен среди зеленого и идиллического пейзажа, подчеркиваемого Афоном - вершиной Святой Горы, гордо высящейся над горизонтом.

Посещение Великой Лавры - это особый опыт. Перед тобой восстают образы из далекого византийского прошлого нашей родины, поскольку монастырь этот, основан был в 963 году, византийским императором Никифором Фокой. Высокие башни, зубчатые стены, большие и маленькие храмы и часовни, чудотворные мощи святых, тысячи рукописей и старинных книг, имеющих большую ценность для мировой культуры, фрески, иконы и ценности ювелирной работы из золота и серебра, лучшие образцы византийской культуры, переносят тебя в далекие эпохи, отголоски которых до сих пор живы на Святой Горе. Присутствие нынешнего игумена, архимандрита Продрома, в качестве настоятеля монастыря, человека который с юных лет посвятил себя служению Богу и ближнему, служит гарантом продолжения духовного вклада Великой Лавры, на благо людей.

И, наконец, самая отдаленная часть Святой Горы, скит Кавсокаливья. Там, жизнь монаха протекает в более спокойном ритме, по сравнению с монастырями с общежительным устройством жизни. Монахи в Кавсокаливье, молясь, занимаются различными ремеслами, такими как иконопись, резьба по дереву, сельскохозяйственные работы. В этом тихом месте паломник всегда встретит монаха, который поговорит с ним, откроет ему свои духовные объятия. Из его уст обязательно потекут реки истины о жизни и смерти, испив воды которых, путник непременно возжаждет снова.

Святая Гора - это единственное место, где никто не рождается, ибо, как известно, по духовным причинам, здесь не живут женщины.

Святая Гора - это место, где духовно переродились тысячи людей со всего мира. Все они, получив частичку благодати этого места, осознали цель своего существования, свое место в мире, свою связь с Богом, а через Бога и связь со своим ближним, которая должна быть связью любви и солидарности между людьми.

Для православных монашеских общин Святой Горы, прежде всего - это способ жизни, осуществляемый свободно и без принуждения. Духовные упражнения, чтение, молитва, практикуются здесь в течение многих веков, чтобы помочь монахам Святой Горы в достижении их цели, которая выражается в единении с Богом. Современное общество, переживающее в своем теле разделение и дезориентацию, может найти на Святой Горе дух и силу, которые помогут ему прийти к единству и новому смыслу жизни. Особенно для нашей родины, раздираемой экономическим кризисом и социальными противоречиями, поиск души на Святой Горе Афонской, может помочь обогатить нашу жизнь, получить вдохновение и силы сражаться на фронтах божественной любви, которая, по словам святого Силуана Афонского, есть «любовь неутолимая».

Монах Потапий Кавсокаливит

dogma.gr

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".