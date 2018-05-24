Афонский старец Софроний Эссэкский: духовное посещение

В 2009 году, у меня был рак желудка и мне делали операцию. Я лежала в одной палате с Александрой, молодой девушкой у которой было заболевание щитовидной железы (ничего серьезного, ее выписали через три дня). В дальнейшем Александра пыталась поддерживать со мной общение, несмотря на то, что я давала ей понять, что не нуждаюсь в новых знакомствах. Через несколько месяцев, по окончанию химиотерапии, Александра попросила меня встретиться с ней. Она хотела снова меня повидать и что-то мне передать.

Когда мы встретились, она рассказала мне, что во время нашего совместного пребывания в больнице, я постоянно говорила о старце Софронии и о том, как я хочу побывать в Эссексе. Не знаю почему, но я совсем не помню, что ей говорила. И почему говорила именно о старце. Эта, малознакомая мне девушка, услышав мои рассказы, посетила Эссекс, помолилась обо мне, чтобы я поправилась... и то, что она хотела передать, это были благословения из монастыря.

Прошло время с тех пор, однако часто, особенно когда я находилась с Александрой, я силилась вспомнить о том, зачем я говорила с ней в больнице, с такой любовью, о старце Софронии, без определенной на то причины. Ответ пришел в 2013 году, когда я случайно услышала аудио записи беседы старца с святогорскими отцами, посетившими его в Эссексе, за год до его смерти. Старец, рассказывая, между прочим, о своей жизни, поведал, что в молодости ему оперировали желудок, после чего ему пришлось перенести много трудностей. В точности то же, что пережила и я. Старец, таким образом, посетил меня.

Святые живы и являются нашими друзьями. Благоволят нам, первыми любят нас и первыми являются нам.

В память о старце Софронии Сахарове (Эссекс, +11 июля 1993 год).

Елена Цохандари. Адвокат.

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Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".