Путешествие по тропам Святой Горы

Древесина тлеет, стены осыпаются, железо ржавеет. Среди тенистых колоннад, иконы, под непрестанным давлением всепроникающей влаги, в плотном плену паутины. Утром, очень рано, колокола пробуждают священное сообщество. Каждое утро. Время и жизнь начинаются здесь с первым дневным светом и заканчиваются с заходом солнца. Первые действия - получить диамонитирион. Для студентов очень просто. Афонская виза всего пятьдесят драхм. Теперь мы можем двигаться в любом направлении, свободно, в любую сторону полуострова и горы.

Первая скорая остановка в Кутлумуше. Находится всего в пяти минутах пешего хода от Кариес. Тропинка и мостовая, в тени платанов, каштанов и фруктовых деревьев, покрытая влагой горных источников. Небольшой монастырь, почти прямоугольный. Как гнезда, с красными крышами, келии и гостиница. Фонтан с беседкой, у входа в монастырь, где расположены две высокие и очень красивые часовни. Надписи подчеркивают важность места и напоминают цель.

Старый монастырь восстанавливающийся сейчас. Небольшое количество монахов, не замечающих посетителей. Паломники ходят, а они пребывают в объятиях веры и преданности. Этот общежительный монастырь похож на гнездо с соборным храмом в центре двора, небольшим, порфирного цвета. Мы разглядывали колоннаду, своды, прекрасные фрески внешней галереи. Огромные бревна отягощают подпорки. В это время готовят трапезу, другие монахи чистят овощи. Скудная трапеза. Молчание и покой.

Отправляемся с Кариес в Ватопед. Холодной водой наполнили фляги. Нам показали дорогу. Провели. Миновали болгарский конак (жилье). Всего одна душа живет там. Остановились полюбоваться русским скитом Святого Андрея. Поднялись выше, и нам открылся вид на колокольню и многочисленные купола, поражающие своим необычным, архитектурным стилем. Чуть ниже вход. Приоткрыт, полуразрушен. Стены у входа, заросшего сорняками, в трещинах.

Перед нами мощеный камнем двор. Притвор церкви. Справа и слева, часовни - сооружения искусной отделки, и Афониада, великая школа, неотъемлемая часть скита. Тишина и запустение. Ни одной души. Оконные рамы выпали и огромная дверь на замке. Повсюду сорняки и цветы оплетают карнизы, колонны и старые мраморные плиты. Высокие своды красочных куполов, с большими украшенными крестами, даже двор покрыт цветочным ковром.

Брошенные диваны превращаются в труху, а скамейки сделались частью природы. Мы оказались на заднем дворе и стали свидетелями беспрецедентного и уникального зрелища. Деревья стали такими дикими. Розы оплели их толстые стволы, и цвет бутонов был настоящим пиршеством для глаз. С тонкой и редкой листвой, ароматные, они спрятали небо, стали кровлей. Персики и терн, кипарисы и эвкалипты, и другие дикие деревья без названия, сплелись и стали единым целым. Плющ, жимолость и ежевика соединились ветвями и стволами, стали одним телом.

Стена приобрела темно-зеленый цвет. Свисающая виноградная лоза. Мало света. Влага на листве и камнях. Роса. Ящерицы и мухи и бабочки, кружащие вокруг и пауки, плетущие свои сети и перекрывающие и так не проходимую тропинку. Паутинка остается на лице и руках, как поцелуй. Большие пауки, невозмутимые ткачи, которые, похоже, не обеспокоены встречей с человеком и легкой попечительностью истории.

pemptousia.gr

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".