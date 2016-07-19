На Святой Горе состоялись торжества по случаю дня памяти преподобного Афанасия Афонского
15:57, 19 июля 2016Афон
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Сегодня на Святой Горе состоялись торжества по случаю дня памяти, общего для всех святогорцев Отца и ктитора Великой Лавры преподобного Афанасия Афонского (5/18 июля).
Центральным местом празднований является Великая Лавра, первый святогорский общежительный монастырь (963 год). Праздничное богослужение началось вчера, поздним вечером.
По окончанию которого был совершен крестный ход с чтимым чудотворным образом Пресвятой Богородицы Кукузелисса, находящимся в одноименном пределе Соборного храма монастыря.
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Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".
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