Небольшое благословение преподобного Паисия

Духовная любовь превосходит любовь между братьями по плоти, поскольку это родство во Христе. Те, кто обладает такой чистой (благородной) любовью, полны благости, поскольку в них прибывает Христос и на их лицах отображается отблеск божественности. Невозможно, конечно, любви поселиться в нашей душе, если мы не отдадим свою любовь Богу и Его Образу, и не будем отдавать себя окружающим, не требуя ничего взамен.

Те, кто радеют о спасении всего мира, помогают, чем могут и отдают смиренно свою жизнь в руки Божии, те чувствуют и самую большую радость в мире. Их жизнь становится непрерывным славословием, поскольку внутренне они парят как ангелы, день и ночь славословя Бога.

Они усердны, поскольку пребывают в небесном чертоге славословия, принимают с радостью испытания и благодарят за них Бога, равно как и за божественные благословения. Плавятся внутренне от благодарности Богу, выражая ее любым духовным способом, словно дети Божии.

Нет мудрее человека милостивого, отдающего земные и тленные вещи, взамен получающего нетленные, небесные дары. Как и нет глупее человека, чем человек алчный, непрестанно собирающий и испытывающий постоянную неудовлетворенность, и, в конце, получающий ад, вместе со своими сбережениями. Те, естественно, кто занят только материальными вещами, потеряны духовно, поскольку потеряли и Христа. Заботящийся только о материальных вещах, всегда охвачен тоской и тревогой, поскольку боится потерять свой достаток. Скряга, сжавший свою руку, сжимает и свое сердце, делая его каменным. Чтобы исцелиться, он должен посетить несчастных людей, болеть о них, дабы постепенно раскрыть свою руку. Смягчится тогда каменное его сердце и станет оно, сердцем человеческим и таким образом, откроется ему путь в рай.

Доброта смягчает и открывает сердце, как масло ржавый замок.

Доброта, есть одно из многих свойств Бога, поэтому она всегда приносит радость, прогоняет тучи, открывает сердце. Как весеннее солнце, взращивающее цветы из земли, согревающее даже змей, выманивая их из холодных нор, дабы и они порадовались доброте Божией.

Злые люди всегда обеспокоены помыслами, и своим холодным сердцем и мыслями приносят боль тем страждущим людям, что обращаются к ним за утешением, в то время как добрые люди, своей духовной (благородной) любовью, прогоняют демонов, освобождают души и сеют божественное утешение своим ближним.

Старец Паисий. Письма.

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Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".