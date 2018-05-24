Священная келия Панагуда: о месте, где жил великий афонский старец - преподобный Паисий

Одним из самых важных этапов земной монашеской жизни преподобного Паисия Святогорца, была его келия Панагуда. В этой келии он поселился после 1979 года, будучи монахом монастыря Кутлумуш, которому эта келия принадлежала.

Панагуда была заброшенной хижиной, и старец Паисий много потрудился, чтобы сделать ее пригодной для жизни, сообразной его аскетическим требованиям. Со времени его прихода в Панагуду, его посетили множество людей. Народа было столько, что пришлось устанавливать опознавательные знаки, ведущие в его келию, дабы люди не отвлекали других монахов.

Панагуда, была последним жизненным пристанищем старца Паисия, принимавшего людей, с их страданиями и проблемами, прибегавших к его молитвенной помощи и к его полному любви сердцу. Нынешнии святогорские монахи, подвизающиеся в благословенной келии, сберегают литургическую лампаду горящей, а вместе с ней и живую память, и почтение к образу преподобного Паисия.

pemptousia.gr

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".