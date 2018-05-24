Рассказ афонского старца проигумена Василия Иверита о преподобном Порфирии (Часть II)

Небо отвечает. Он все видит ясно, все чувствует, все слышит. Понимает, что происходит в душе человека. Видит, что происходит в глубине земли. Растворяется в безграничных объятиях божественной любви. Может ли такой маленький ребенок понести столь великую благодать? Да. Бог знает что делает. Он сокрушен божественной любовью. Продолжает свой путь в рай божественной милости. Купается, в прямом смысле слова, в радости.

Молится. Живет в келии. Смиряется и участвует в таинствах Божиих. Ум его сосредоточен. Удаляется от любого высокомерия и чванства. Он велик в своем смирении. Не восхищается благодатными дарами, но Тем, Кто их посылает. Прожил жизнь «с Христом, под покровом Божиим».

Он говорил: «Человек с Христом живет, радуясь, вдалеке от всякого зла. Зло для него не существует. Существует только благо, только Бог». «Когда человек пуст, в нем нет Христа, тогда приходят другие жители и наполняют его: зависть, ревность, ненависть, скука, печаль, возмущение».

«Тот, кто руководствуется Святым Духом, имеет знание Божие. Ведает прошлое, настоящее и будущее, открывающиеся христианину Святым Духом».

Он богоносец. Бог, давший ему силы прийти в двенадцать лет на Святую Гору, посылает ему болезнь. Он болен. Не может остаться. Вынужден покинуть Афон. Архиепископ Синайский Порфирий, когда познакомился с ним в Эвбее, восхищен. Он рукополагает его в священники и дает ему имя Порфирий. Ему тогда 20 лет.

Академик Амилкос Аливизатос, когда познакомился с ним, тридцатичетырехлетним, был удивлен и ходатайствовал перед Архиепископом Афинским Хрисанфом, о назначении отца Порфирия, несмотря на то что последний окончил только начальную школу, священником в афинскую поликлинику, расположенную на площади Омония. Там он прослужил 33 года (1940 - 1973). Был он для всех измученных людей, приходящих к нему, как дуновение Духа, божественная улыбка. Любил и светил всем, как Бог повелевающий восходить солнцу над «добрыми и злыми» (Маф. 5:45). Ни кем не пренебрегает.

Утешает и освещает всех. На праздник Крещения освещает жилища, не пренебрегая даже публичным домом. Не осуждая. Радуется. Поет от всего сердца: «Во Иордане крещающуся Тебе Господи...». Призывает и эти изможденные души приложиться к кресту, чтобы и они получили утешение. Он известен. Он благословение для всех. Ангельский лик. Божественное дитя. Благоухание, распространяющееся повсюду и доносящееся к каждой душе. Он не образован, но мудр. Он богодухновенный поэт. Говорит: «Ты должен быть поэтом, чтобы стать христианином. Христос огрубевшие души не принимает».

Говорил мало, по делу, когда это необходимо, чтобы воодушевить другого, обремененного и больного. Сказать ему, что Бог есть любовь. Говорил свободно. Давал почувствовать детскость своего внутреннего рая. Рассказывал то, о чем думал и что сделал: хотел научиться играть на фисгармонии, собрал примитивный радиоприемник, работавший круглосуточно. Помогал приходящему к нему человеку открыть свои мысли. Исповедь для него была дружественной беседой. Был он дитя Божие без остатка. Вел себя естественно, без показной святости. Не боялся реальности. Не стремился к человеческой славе. Хотел, чтобы прославилось имя Божие.

Таким был отец Порфирий, представившийся в 1991 году, в келии, где был пострижен в монашество. Он был светлым присутствием истины, подающим нам благодать Божию, которая жила в нем. Он не выставлял напоказ своих добродетелей и совершенство своей жизни.

Он не замечает своих дарований. Он богоносец. Мудр и спокоен. Несет в себе радость и простоту ребенка. Внутренне невозмутим. Никогда не кричит, источая из себя холодность обманщика и лжепророка, «едино имеющего на потребу».

Он мирен. Разговаривает спокойно и размеренно. Без человеческого раздражения. Передает другим крепость своей веры. С небесной улыбкой все устрояется. Бесшумно исчезает «ветхий человек». Страсти трансформируются, превращаются в силы, способствующие человеку, его духовному росту, спасению. Своей жизнью он проповедует, что смирение - это сердце души. Эгоизм - это глупость и болезнь, мучащая человека и приводящая его к самообману и ошибкам. Он говорил: «Когда уйду, буду еще больше с вами, чем прежде». Так и есть.

pemptousia.gr

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".