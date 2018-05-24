Афонский монахологион: Варлаам Неоскитйотис и история с "рыбой непослушания", которую не едят даже коты

В миру Феодор Марангос, родился в Анастаси Калавритон, в 1910 году. Пришел в каливу святого Георгия в Новом Скиту в 1928, а в следующем году принял монашеский постриг. Был рукоположен в диаконы в 1934 году, а в священники в 1938 году. В каливе он подвизался со своим братом монахом Феодосием (1887 - 1970) и двумя дядями Феодосием Синаитом и Георгием (+1957).

Иеромонах Варлаам был хорошим иконописцем, благочестивым священником и аскетом. Во время Всенощного бдения и других служб, а особенно во время Божественной литургии он не садился в стасидию, молясь стоя. Даже в глубокой старости он молился не присаживаясь. Обладал исключительной добродетелью гостеприимства. В каливе великомученика и Победоносца Георгия он принимал всех без различия и лицеприятия.

Как рассказывает нынешний старец каливы иеромонах Никодим, как-то, в каливе, остановились отец с сыном и последний попросил у отца пойти покупаться в море. Несмотря на запрет отца, он все же пошел купаться и рыбачить. Принес рыбу старцу Варлааму, на что старец сказал: «Эта рыба, дитя мое, рыба непослушания и даже коты не едят ее». Юноша не поверил старцу и отдал рыбу коту, однако кот даже не притронулся к ней. Молодой человек решил, что кот сыт, тогда старец дал коту другую рыбку и кот немедленно ее съел. Свидетели этого случая до сих пор посещают скит и могут подтвердить правдивость этой истории.

Блаженный отец Варлаам упокоился 14 июля 1994 года, в монастыре Феодоров-Калавритов, где находился со своим племянником иеромонахом Георгием.

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Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

