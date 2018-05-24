Афонский монахологион: честный монах Симон Симонопетрский, который обладал восхитительным благородством

Иеромонах Симон Симонопетрский родился в 1913 году в Чешме Кринис, в Малой Азии, откуда, спасаясь бегством от малоазиатской катастрофы, переехал на остров Хиос. Позже, бедность, благочестие и благоговение, привели его в Симонопетрский монастырь, в 1933 году. В 1934 монашеский постриг. В 1939 диаконская хиротония, а в 1945 священническая. Однако вскоре оставил священство, чтобы жить как простой монах. Нес послушания иеропсалта, уставщика, помощника повара, параигумена. Почил в Господе 14 июня 1998 года.

Вот и вся жизнь блаженного старца Симона. Целое десятилетие, которое мы прожили вместе, я наблюдал его величие в малом, его превосходство в преднамеренной незаметности и его смиренномудрие.

Я познакомился с ним еще до прибытия братии из Метеор. Он тогда молился своему святому, Симеону Мироточивому, о восстановлении его любимого монастыря, обители его покаяния. Читал псалтырь у лампы, ссутулившись, в очках, сползших на кончик носа, сухо покашливая, как будто читал в первый и последний раз.

Храм был его келией. Радовалась невообразимо душа его в храме. Говорил он мало, на первом месте у него было покаяние, не ворчал, не кричал, не был требовательным, не настаивал и не возражал. Был он большим ребенком. Имел большое сердце вмещающее всех. Перенес много испытаний, но никого не осуждал и не потерял надежды.

Не знал он мирской вежливости, однако обладал восхитительным благородством. Был искренним и честным, и потому уважаем и любим всеми нами. Он был истинным монахом.

Последним из замечательной плеяды старых симонопетрских монахов. Малограмотный отец Симон был наставников для многих образованных монахов. Искушения и испытания духовно возрастили его и сделали мужественным. Умел он молчать, молиться, верить и доверять Богу. Светилось его лицо, когда он благодарил Всеблагого за Его благодеяния. Обладал чувством своей греховности и скоротечности жизни.

После моего ухода из монастыря, всегда принимал меня, как будто я никогда не покидал его. Как тогда, когда я вернулся с больницы. Угостил меня жареными фисташками, приветствовал меня от всего сердца и просил помолиться. Прошло десять лет со дня его смерти, а я совсем не забыл его. Отец Симон, был словом прекрасного рассказа, о покаянных слезах...

pemptousia.gr

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".