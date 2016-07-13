Православный мир отметил день памяти афонского старца Паисия Святогорца

В Греции в женском монастыре Иоанна Богослова в селении Суроти 12 июля прошло празднование дня памяти основателя обители, афонского старца Паисия Святогорца, который похоронен здесь за алтарем монастырского храма.

Об этом сообщает сайт "Православное наследие Украины на Святой горе Афон".

Решением Священного Синода Вселенского Патриархата в Константинополе 13 января 2015 года Паисий Святогорец был причислен к лику святых. С того времени праздничные богослужения в день кончины афонского старца стали традиционными.

Паисий (Езнепидис) появился на свет 25 июля 1924 года в небольшом греческом селении Фарасы на территории Турции. Родители его были верующими людьми. При крещении мальчик получил имя Арсений. На этом настоял Святой Арсений Каппадокийский, который прозрел монашеское будущее крестника.

Вскоре семья Арсения переселяется в Грецию. Здесь мальчик идет в школу и получает профессию плотника. Однако уже с детства Арсений увлекался Священным Писанием, читал Жития Святых и мечтал стать монахом.

В возрасте 15-ти лет, Арсений удостоился явления Иисуса Христа. Это событие еще больше укрепило подростка в желании принять монашеский постриг.

В 1945 году повзрослевшего Арсения призывали в армию, где он получил специальность радиста и даже участвовал в боевых действиях, подвергаясь смертельной опасности.

После армии в 1950 году Арсений все же отправляется на Афон. Однако найти на Святой Горе старца, который взял бы его к себе в послушание Арсений не смог и был вынужден вернуться домой, чтобы помогать родным. Но спустя три года в марте 1953 года Арсений окончательно покидает мирскую жизнь, раздает все свое добро нищим и снова едет на Афон где стает послушником в монастыре Эсфигмен.

В марте 1954 года Арсений принял монашеский постриг с именем Аверкий, а в 1956 году перешел в монастырь Филофей, где спустя год постригается в мантию. Тогда же монах получает новое имя – Паисий, в честь Паисия II, митрополита Кесарийского.

В 1958 году Паисий, исполняя Божественную волю, оставляет Святую Гору и возвращается в Коницу в сгоревший монастырь Стомион. Собирая пожертвования по окрестным селениям, Паисий восстанавливает монастырь заново.

После этого подвига, в 1962 году Паисий отправляется на Синайскую гору чтобы жить уединенной жизнью в келье святых Галактиона и Епистимии. Но спустя 2 года здоровье старца сильно ухудшается и Паисий возвращается на Афон в Иверский скит.

В 1982 году Паисий совершает паломничество в Иерусалим. В последние годы жизни старец страдал от болей.

В октябре 1993 года он покидает Афон и едет в монастырь Суроти.

Здесь его здоровье сильно ухудшается – медики диагностировали у монаха рак. Операции не решили проблем со здоровьем и 12 июля 1994 года сердце Паисия Святогорца остановилось.

После своей кончины Блаженный Старец Паисий Святогорец оставил миру духовное наследие - свои поучения. Одно из самых известных - Собрание Слов преподобного Паисия Святогорца в 6-ти томах.