Афонский старец Софроний (Сахаров), геронда Эссекса (1896 г. - 11 июля 1993 года)

Сергей Семенович Сахаров родился в Москве в 1896 году. Свое первое видение Нетварного света (действие Божественной благодати Святого Духа) он пережил в детстве. В юношестве он изучал изобразительное искусство в Москве. В этот период он интересовался мистикой.

Свои художественные амбиции смог воплотить в Италии, Германии и Франции. Искусство наполняло его, но не удовлетворяло духовно. На Пасху 1924 года в Париже он второй раз пережил благодатное посещение - видение Нетварного Света.

Занятие живописью более не приносило ему удовлетворения. В 1925 году он поступил в Свято-Сергиевский богословский институт в Париже, где все говорили о Боге. "И тогда я пошел на гору Афон, где никто не говорил о Боге и посмотрел на Бога", - сказал он.

В 1925 году он поступил в монастырь святого Пантелеймона. Решающей в его жизни стала встреча с преподобным Силуаном Афонским. Следуя советам преподобного, инок Софроний сосредоточился на молитве за весь мир, христианском смирении и любви к врагам. Вот основа богословия старца Софрония.

В 1930 году он был рукоположен в сан диакона святым епископом Охридским Николаем Велимировичем († 1956). После смерти блаженного Силуана, у которого старец стал биографом и духовным чадом, инок Софроний подвизается в Карульском и в некоторых других афонских скитах.

От заката до восхода солнца с поднятыми руками повторял он «Отче наш». Каждое слово рождено в глубине его сердца, исполнено доброты, так как умеет молиться только очень хороший человек. Он пребывал в отшельничестве с октября 1943 года по март 1947 года.

В феврале 1941 года он рукоположен во иеромонаха, и с этого времени начинается его духовническое служение на Афоне. Вскоре он становится духовником монастыря святого Павла. Оставался около десяти месяцев в Ватопедском скиту святого Андрея, откуда ему пришлось уехать в Париж в 1947 году. Он прошел дорогами Афона 22 года.

Через год, в 1948 году отец Софроний публикует первое, ронеотипное ручное издание книги "Старец Силуан". Это делает его известным на западе. В 1959 году он основал монастырь святого Иоанна Крестителя в Эссексе, Англия.

Геронда Софроний из Эссекса, так говорит студент отца Захарии: "Его речи дали ответы на животрепещущие вопросы современности". Племянник отца Николая пишет: "Богословский курс отца Софрония представляет весь набор и своеобразие его богословского метода, характеризуется живым диалогом между различными мирами: религиозной философией своего времени, святоотеческой традицией и духовным личным мистическим опытом".

По материалам pemptousia.gr

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".