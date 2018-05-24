Рассказ афонского старца проигумена Василия Иверита о преподобном Порфирии (Часть I)

"Старец Порфирий, настоящий герой Духа. Мужественный. Как новый Колумб, он выходит в бескрайний океан в поисках нового мира, к которому стремится его душа. В двенадцать лет, тайно от родителей, он уходит на Святую Гору. Стремясь к неизвестному, ведомый любовью, которой объято его сердце.

Никто его туда не посылает и никто его там не ожидает. Его невидимо покрывает Бог. Все устрояет Богородица, и, в итоге, он оказывается в Кавсокаливьях, в каливе святого Георгия. Там живут двое стареньких монахов. Простые. Подленные святогорцы. Возделывают сад своей души. Исполняют свои монашеские обязанности. Любят богослужения. Не помышляют о себе. Питаются традициями священного места, как вековые деревья, питающиеся от земли Святой Горы.

Они принимают этого двенадцатилетнего мальчика. Особо его не обучают. Они любят его, но никогда не хвалят. Просто берут его на службы. Дают ему четки, чтобы он молился. Он получает помощь, питается духовно, просто живя рядом с ними. Видя пример старцев и вдыхая благовоние Святой Горы.

Для этого юного послушника, весь окружающий мир становится поводом для радости и знания. Как губка, впитывает он всю благодать псалмопения, икон и природы вокруг скита. Окружающий мир восхищает его. Служба в Каливе, всенощное бдение в Кирьяко, вся природа Святой Горы говорит с ним: вода, деревья, птицы, скалы.

Окружающий мир священный. Он это чувствует и переживает. Благодарит Бога за то, что привел его в этот рай. Исповедует, "что наша религия - это радость, любовь, восторг, страстное стремление к Богу...".

Говорит: "Я должен уйти, скрыться, не существовать". Хочет быть с невидимыми, смиренными и ангелами. И поскольку то, что он ищет правдиво и осознанно, его просьбы скрыться, исчезнуть, не остаются без ответа. Бог, его хранящий, когда он отправился на Святую Гору, и сейчас, слушает и отвечает на стремление его сердца.

Однажды вечером, под темные своды скитского храма пришел один "потеряный" пустынник, известный монах, старец Димас, живущий в старой хижине, чуть выше скита.

В храме, старец начал полагать земные поклоны. Внезапно воскликнул он славословие Богу. Озарился светом. Принял благодать. Сотрясся, словно от удара молнией. Находится в другом мире. Трясется всем телом. Открываются его чувства, видет невидимое. Размер благословения превосходит его силы. Захлебывается слезами. Не может говорить. Как только закончилась служба, убегает в лес с возгласами: "Слава Богу, Слава Богу!"

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Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".