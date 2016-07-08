На Афоне почтили память всех отцов, которые подвизались и просияли на Святой Горе

10:08, 08 июля 2016
Афон
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На Афоне чествовуют Собор всех святых отцов на Святой Горе подвизавшихся и просиявших. Фото: pemptousia.gr

Праздничная архиерейская Божественная литургия по случаю чествования Собора всех отцов на Святой Горе подвизавшихся и просиявших, совершена в келии преподобных святогорских отцов. 

Божественную литургию возглавил высокопреосвященный митрополит Адрианупольский Амфилохий.

Фото: pemptousia.gr
Митрополит Адрианупольский Амфилохий. Фото: pemptousia.gr

Известных святогорских святых насчитывают около 450. Служба им была составлена преподобным Никодимом Святогорцем (+1809), в 1800 году. Первая икона "Собор святогорских святых" была написана в то же время. 

Первым, известным нам, святогорским святым, является преподобный Петр Афонский, а последним, святой Паисий Святогорец.

Фото: pemptousia.gr

Старец Ефрем Катунакйотис говорил: "Многие, жившие в общежительных монастырях, стали святыми, а живших в пустыне и освятившихся, мало. Поскольку пустыножитель исполняет только свою волю. Более совершенное - это общежительное монашество, когда все вместе. Так и Христос заповедал, чтобы были все вместе, за единым столом, все вместе, в общей молитве".

agioritikesmnimes.blogspot.gr

pemptousia.gr

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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