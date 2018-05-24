Афонский старец Иосиф Исихаст назвал главную причину духовных неудач

Нерадение - это главная причина неудачи человека в его духовной жизни, в стремлении духовного роста. Однажды, я спросил старца Иосифа о тщеславии. Не является ли и этот порок причиной наших духовных неудач?

"Да", - ответил старец, - "тщеславие покушается на нас, однако не всех побеждает, но только некоторых, поскольку тщеславие уничтожает только некоторые сокровища, а нерадение не позволяет даже их собрать...

Нерадение похоже на бездождье, не позволяющее ничего вырастить. Тщеславие пагубно влияет на тех, кто уже обладает духовными плодами, кто уже достиг совершенства. В то время как нерадение вредит всем, препятствуя тем, кто хочет начать и останавливает тех, кто чего-то уже достиг.

Не позволяет учиться тем, кто прибывает в незнании и вернуться назад тем, кто сошел с пути. Не позволяет подняться тем, кто упал и вообще является погибелью для всех, кто пленился им.

Естественные потребности человека и труды, связанные с ежедневной борьбой, становятся отговоркой. Человек начинает верить в свой собственный обман. А беспечность, как "хороший" проводник, нас приводит к себялюбию, нашему злейшему врагу.

Только мужественная душа, веря и доверясь Богу, разрушает этот заговор. В противном случае, тому, кто не знает, как противиться этим сетям, сложно их избежать.

Нерадение досаждает особо тем, у кого нет дисциплинированной жизни, однако бессильно навредить тому, кто находится на послушании и служит ближнему".

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Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".