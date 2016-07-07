В Салониках открыли выставку афонского художника

Святогорское общество Салоник организовало художественную выставку "Константинополь. Память и жизнь", где представлены работы иеромонаха Анастасия Кутлумушского. Выставка открылась 5 июля в выставочном зале Дворца Неделку и продлится до 17 сентября. В экспозиции представлены 70 работ отца Анастасия из его константинопольской коллекции, позволяющие нам отправится в визуальное путешествие по достопримечательностям Константинополя, его памятникам и уютным улочкам.

Иеромонах Анастасий родом с Константинополя (Стамбул). Был пострижен в монашество в 1977 году, в монастыре Кутлумуш. С 1982 года живет в келии Иоанна Крестителя, в Кариес, ктитором которой был славноизвестный учитель иконописного мастерства иеромонах Дионисий из Фурны (1670 - 1745).

Являясь продолжителем исторически сложившейся иконописной традиции келии, отец Анастасий пишет иконы и картины, а также ухаживает за садом принадлежащим келии.

Выставки его картин проходили в Салониках, Верии, Волосе, Айе, Ларисе, Афинах, а также Стамбуле, Гранаде, Хельсинках.

Иеромонах Анастасий, является представителем Naive art (Наивное искусство). Он не получил специального образования и как рассказывает сам, занимается этим видом творчества "чтобы смягчить течение времени".

Его рисунки, из яичной темперы, с народными и морфологическими элиментами, рождаются в его душе, принимая видимые формы из жизненных образов его памяти.