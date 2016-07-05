Преподобный Афанасий Афонский, который построил на Святой горе Великую лавру

Святой Афонасий родился в Трапезунде Понтийском, около 930 года. Родители его были богаты и благочестивы. Еще в младенческом возрасте остался святой сиротой и жил в Константинополе (Стамбул), под присмотром и покровительством представителя императора, где его знания и мудрость росли вместе с добродетельной жизнью и аскетическим воспитанием своего тела.

Что бы ему не дарили, святой все раздавал нищим. Благодаря своей святости Афанасий становился известным. Также прослыл он учителем. Принимает монашество и отправляется на Святую Гору, где благодаря своим знакомствам помогает в строительстве известного храма Протата. После удаляется в пустыню и именно тогда, "приобретает дар молитвенного бдения и дар слез".

Никифор Фока, хороший знакомый Афанасия, после своего удачного военного похода, присылает золото, и святой Афанасий строит Лавру, несмотря на протесты святогорских монахов. Новый император Иоанн Цимискис, дает святому Золотую буллу и много золота, для завершения строительства Лавры. Также присылает игумена Студийского монастыря Ефимия, который вместе с Афанасием составляет известный Устав, написанный на козьей шкуре, и потому называнный "Трагос" (козел). Этот Устав, подписанный 56-ю игуменами, регулирует порядок жизни афонских монахов.

С окончанием строительства Великой лавры на Афон, начинает стекаться множество монахов со всей империи, чтобы подвизаться под опытным руководством святого Афанасия. Противившиеся строительству святогорские монахи покаялись и попросили прощение у святого. Известность Афанасия растет на востоке и западе.

По окончанию строительства Лавры, центр восточного монашества переносится в "Сад Богородицы", на Святую гору. В этом божественном саду, первым цветком "коллективной" монашеской жизни стал преподобный Афанасий Афонский.

Отец Феоклит Дионисиатский, очень удачно замечает, что святой Афанасий "книг не писал и богословием не занимался. Богословием стала его жизнь, а написанным, стало множество спасшихся и святых, благодаря его духовному руководству. И самое главное, это его труд, создавший уникальный центр восточного монашества - Святую гору!

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Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".