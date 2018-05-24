Священномученик Киприан, лицо которого светилось от радости, когда он шел на смерть

Будущий мученик родился в деревне Клисто, в бывшем димосе (административный центр) Ктимении. Родители воспитали его в добром нраве, обучили его грамоте, как греческой, так и священной. Святой рано стал монахом и удостоился священнического сана. Позже пришел на Афон и поселился в келии святого Георгия, рядом с монастырем Кутлумуш.

Там он трудился в стяжании добродетелей, став примером для других святогорских монахов. Однако, горело его сердце любовью ко Христу и жаждал он мученически засвидетельствовать свою преданность Господу. Отцы, которым святой открыл свое намерение, пытались помешать ему, боясь человеческой слабости, того, что святой испугается мучений и откажется от Христа. Святой, покинув Святую Гору, пришел в Салоники, где предстал перед турецким судьей, исповедав свою веру во Христа и обличив ислам. Судья посчитал его безумцем и выгнал.

После своей неудачи, святой Киприан отправился в Константинополь, чтобы исполнить желаемое. Там, он снова встретил препятствия к осуществлению своего намерения. В конце концов, он предстал перед визирем, а затем и муфтием, и, после исповедания своей веры, был осужден на смерть через усекновение головы.

Его лицо светилось от радости, будто шел он не на смерть, а на брак или какой-то праздник. Проходя мимо главного храма Патриархии, мученик перекрестился и поблагодарил Бога за то, что Он удостоил его быть сопречисленным к сонму святых мучеников. Была суббота 5-го июля 1679 года, когда святой Киприан, с радостью, отошел к Господу.

evrytanesagioi.gr

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".