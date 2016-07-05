Подвиг преподобномученика Акакия Иверита

Находился в метохе Иверского монастыря, возле деревни Каливья, в районе Мелгарон Восточной Фракии, с экономом метоха, священномучеником Евдокимом Иверитом (+1913).

4-го июня 1913 года турки напали на деревню, разграбили ее и убили всех остававшихся там жителей. Иеромонах Акакий, вместе с экономом Евдокимом и еще одним иереем Христосом, прятались на колокольне монастыря.

Когда их обнаружили турки, отцы безуспешно пытались сбежать. Их подвергли жестоким пыткам. Эконома Евдокима убили серпом. Священника Христоса долго мучали и тоже умертвили.

Иеромонаху Акакию накинули веревку на шею и волокли по земле. На лужайке, вблизи монастыря, после пыток, ему отрезали нос, уши, правую руку и оставили умирать. От полученных ран, отец Акакий скончался, пополнив хор мучеников Православной христианской Церкви.

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Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".