4 июля православные греки чтят память нового священномученика Порфирия Иверита (1870 - 1913)

В миру Дмитрий Иоанну родился в Деде - Киой, Восточной Фракии, в 1870 году. В Иверский монастырь пришел в 1885 году. Пострижен в монахи в 1887 году. Был прекрасным иеропсалтом (певцом на клиросе) монастыря.

Он был одним из святогорских отцов, сопровождавших Вселенского Патриарха Иоакима ІІІ во время его возвращения со Святой Горы в Константинополь. Отцы ивериты назначили отца Порфирия экономом в метох (небольшой монастырь), в Корнофолеи.

Болгары, после убийств мирных жителей деревушек Корнофолея, Дадиас, Каватжик, многих из них похоронили живьем, пришли в монастырь Богородицы Портаитиссы Корнофолейской, в метох Иверского монастыря, который и подожгли.

Эконома монастыря, иеромонаха Порфирия, сожгли в монастыре. Так, вместе с наградой за свой аскетический подвиг получил отец Порфирий и мученический венец 4-го июля 1913 года.

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Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".