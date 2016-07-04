Угодники Божьи, память которых православные греки чтят в июле

Афонские святые, день памяти которых православные греки отмечают в июле:

3 июля день памяти преподобномученика Герасима Нового (+1812);

5 июля - память преподобного Афанасия Афонита и священномученика Киприана (1679);

6 июля - память священномученика Иоанна (1462);

8 июля - память святого Феофила Мироточивого (+1548);

9 июля - день памяти преподобных Дионисия Ритора и Митрофана;

10 июля - день памяти преподобного Антония Киево-Печерского, Собор Ватопедских святых;

11 июля - память святого Никодима Исихаста (+1322), святого Кирилла Нового (+1833), преподобномученика Никодима (+1722), преподобномученика Нектария (+1820);

13 июля - память преподобномученика Кирилла (+1566);

14 июля - день памяти святого Никодима Святогорца (+1809);

26 июля - память святого Геронтия (14-й век), святого Саввы III, архиепископа Сербского (+1316);

28 июля - память преподобного Павла Ксиропотамского (10-й век);

31 июля - день памяти священномучеников Амвросия и Неофита и преподобномучеников Макария и Дионисия, на Крите пострадавших.

agioritikesmnimes.blogspot.com.cy

Перевод с греческого athos-ukraine.com - для "УНИАН-Религии"