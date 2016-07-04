Угодники Божьи, память которых православные греки чтят в июле
Афонские святые, день памяти которых православные греки отмечают в июле:
3 июля день памяти преподобномученика Герасима Нового (+1812);
5 июля - память преподобного Афанасия Афонита и священномученика Киприана (1679);
6 июля - память священномученика Иоанна (1462);
8 июля - память святого Феофила Мироточивого (+1548);
9 июля - день памяти преподобных Дионисия Ритора и Митрофана;
10 июля - день памяти преподобного Антония Киево-Печерского, Собор Ватопедских святых;
11 июля - память святого Никодима Исихаста (+1322), святого Кирилла Нового (+1833), преподобномученика Никодима (+1722), преподобномученика Нектария (+1820);
13 июля - память преподобномученика Кирилла (+1566);
14 июля - день памяти святого Никодима Святогорца (+1809);
26 июля - память святого Геронтия (14-й век), святого Саввы III, архиепископа Сербского (+1316);
28 июля - память преподобного Павла Ксиропотамского (10-й век);
31 июля - день памяти священномучеников Амвросия и Неофита и преподобномучеников Макария и Дионисия, на Крите пострадавших.
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