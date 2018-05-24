Афонский монахологион: гостеприимный монах Аврамий Неоскитйотис, который любил читать жития святых

В миру Евфимий Никопулос (1897 – 1989), родился в деревне Апостолия в Фокиде, в1897 году, от родителей отличающихся своим благочестием. С малых лет вынужден был работать, чтобы содержать свою овдовевшую мать и сестру.

В двенадцатилетнем возрасте отправился в Афины работать на молокозаводе. Свой небольшой заработок отправлял в деревню, своим нуждающимся родным. Свободное от работы время проводил в чтении Евангелия и посещении монастырей Аттики.

Не хотел связывать свою жизнь с мирскими перипетиями и обременять земными оковами, так как разум его был устремлен к другому. Чтение и молитва были его единственными товарищами.

Даже когда стал он солдатом, то уединялся в лесу или поле, для чтения божественного и священного Евангелия. Воевал в Малой Азии в течение семи лет.

В иконописной мастерской, чтобы не участвовать в беседах, читал старец житие святого празднующего в тот день. Также поступал, когда посещали его гости. Во избежание пустых разговоров, он читал им душеполезный синаксарий.

Однажды его спросили, не ленится ли он читать жития святых, на что старец ответил, что «всех святых мы должны почитать, особенно мучеников, и подражать им, а если не можем им подражать, то хотя бы будем читать их жития, во избежание пустых разговоров. Когда мы изучаем жизнь святых, они радуются и защищают нас и помогают нам увидеть наши страсти, и мы также одержали над ними победу, как это сделали наши святые».

Он был прост. Очень не любил грех осуждения. Был приветлив, внимателен, очень гостеприимен, всегда улыбался, милостив ко всем. Мы его помним добродетельным, опытным, кротким, малословным, говорящим только по необходимости и с пользой. Причащался святых Христовых Тайн всегда с обильными слезами.

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Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".