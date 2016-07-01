Неизвестный музей Афона

Новый музей афонского монастыря Святого Пантелеимона расположен в трехэтажном здании площадью 2000 квадратных метров.

Рядом с главным храмом монастыря, выставлены одни из первых типографских станков и фотокамер, используемых на Святой Горе, редкие религиозные реликвии, а также инструменты из старых монастырских мастерских: иконописной, лесопилки, кузни.

«Мы хотим показать посетителям, какова была жизнь в монастыре в 19-м и 20-м веках. Во времена процветания монастыря, до 1917 года, в монастыре подвизались 2000 монахов и 3000 трудников», - рассказывает ответственный за музей и библиотеку монастыря, отец Ермолай.

В отдельном крыле музея, находятся сотни черно-белых фотографий прошлых веков, отображающих повседневную жизнь монастыря Святого Пантелеимона, и, как стало известно, постепенно будут восстановлены все мастерские, работавшие в XIX и XX веках, в их первоначальном виде и размещены на территории музея.

В монастыре находилось 39 мастерских. Это был небольшой город, полный жизни. Обитель была самодостаточна во всем, и в ней трудилось множество людей. Однако, во времена коммунистического режима, монастырь пришел в упадок, и многие мастерские стали не действующими.

Особое место в музее занимает комната святого Силуана Афонского, который подвизался 46 лет в монастыре, где и преставился 24 сентября 1938 года. Святой родился в 1866 году в России, в селе Шовское. В миру носил имя Семен Иванович Антонов. Происходил из семьи крестьян. На Афон пришел в 1892 году и посвятил свою жизнь монашескому подвигу и молитве.

В комнате святого, в музее монастыря святого Пантелеимона, находится много его личных вещей и доселе неизвестных рукописей, недавно обнаруженных. Эти рукописи содержат мысли и поучения старца Силуана, которые не были опубликованы, и поэтому их фотосъемка запрещена. Глава преподобного Силуана, находится в монастыре, и недавним решением Священного Кинота Святой Горы, будет привезена в Москву, в сентябре, для всеобщего поклонения.

Монастырь Святого Пантелеймона основан в начале XI века. На сегодняшний день в монастыре живут только 110 монахов, в основном украинцы, несколько россиян и белорусов. Настоятелем монастыря является старенький архимандрит Иеремия, которому в октябре исполняется 101 год, но он сохранил полную ясность ума и до сих пор совершает богослужения.

Не менее важной является монастырская библиотека, в которой хранится 1320 греческих и 600 славянских рукописей и более 20.000 греческих и русских книг. Мало кому, открыт доступ в библиотеку.

История монастыря разворачивается на страницах 25-ти томов, постепенно издающихся. История монастырского искусства, из неизданных творений русских монахов святого Пантелеимона, увидит свет во второй половине 2017 года, в то время как следующий том, с той же тематикой, будет выпущен в первой половине 2018 года.

В сокровищнице монастыря, также, находятся иконы Пресвятой Богородицы Иерусалимской, Иоанна Крестителя, святого Пантелеимона; часть Животворящего Креста, мощи святых, вышитые золотом облачения, много церковной утвари из золота и серебра, кресты и т.п.

ethnos.gr

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".