Святитель Григорий Учитель Ватопедский

Святой иерарх Григорий Учитель, родился в благочестивой румынской семье, в 1765 году, получив в крещении имя Георгий. Юный Георгий (Минкулеску) учился в одной из самых известных школ того времени, в Академии Святого Саввы, где получил исключительное богословское и светское образование.

По окончанию учебы, он поступил, вместе с двумя своими друзьями и соучениками, в Нямецкий монастырь, игуменом которого, в то время, был преподобный Паисий Величковский.

В 1790 году пострижен в монашество с именем Григорий, и так как был прекрасным знатоком греческого и латинского языков, исполнял послушание по переводу некоторых святоотеческих текстов. Спустя несколько лет, со своим другом Геронтием, святой оказался в Бухаресте, где на его попечении была библиотека митрополии.

После Бухареста, монах Григорий отправился на Святую Гору, где подвизался некоторое время, в районе Каламициу, неподалеку от Ватопедского монастыря.

В 1812 году святой ушел с Афона и вернулся в Нямецкий монастырь, в котором, продолжая переводы священных книг, оставался до 1820-го года, после отправился в Бухарест. Некоторое время жил в монастыре Адин, а после в монастыре Калдарусани, в тридцати километрах севернее Бухареста, в монашеской общине с афонским уставом, установленном несколько десятилетий назад, учеником святого Паисия Величковского, отцом Георгием из Черники. Здесь жил он смиренно в небольшой келии, спал на досках покрытых соломой. Обстановкой келии был стол, один стул, одна икона, две сумки с книгами.

Не смотря на то, что он был иеродиаконом, в 1823 году, правитель Румынии Григорий Гикас, узнав о его смирении и мудрости, пригласил святого в Бухарест, чтобы поставить его на Венгро-Влахскую митрополичью кафедру. Святой без охоты принял предложение, однако отказался от кареты, присланной ему воеводой, и отправился в Бухарест пешком. Рассказывают, что по дороге его застала ночь, и он попросил ночлега у одного сельского священника, неподалеку от Бухареста. Однако тот, видя перед собой бедного монаха покрытого дорожной пылью, отправил его спать в сарай.

Когда этот священник, позже, пришел в Бухарест, чтобы поцеловать руку новому митрополиту, как это полагалось, то узнав в нем бедного монаха, задрожал от страха. Святой Григорий, однако, также узнав священника, сказал ему смиренно: «Успокойся, отче. Свиньи твоего преподобия были добры со мной» И ничего ему не сделал.

Интронизация святого состоялась 11 января, 1893 года. В качестве митрополита, святой Григорий, занимался храмостроительством, основывал школы в городах и деревнях. Его инициативой была основаны семинарии в Бухаресте, Бузау, Курте де Арджеш и Рымнике. Особую заботу проявлял к бедным, вдовам и детям. Начал сооружение кафедрального собора в Бухаресте, который был окончен несколько лет спустя после смерти святого, как и издательство двенадцатитомной серии житий святых.

22 июня 1834 года, во время всенощного бдения, святой Григорий почил в Господе. Погребен был в бухарестском кафедральном соборе, в месте, которое сам выбрал для своего погребения.

В 1841 году, спустя семь лет, были обретены его святые мощи и перенесены в усыпальницу монастыря Калдарусани.

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Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии"