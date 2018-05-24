Афонский монахологион: иеромонах Анфим Агиояннитис, который сиял как ангел и был собеседником святых

Блаженный старец Паисий (+1994) говорил: «Когда проповедь говорит отец Анфим (1913 – 28 июня 1996), записывай его мудрые, чистые, вмещающие божественную благодать, слова».

Посвящал старец много времени ежедневным богослужениям, молитве и чтению. А также агиографии, садоводству, кулинарии, эпистолографии. Славил непрестанно Всемогущего и Всеблагого Бога за величие окружающей природы. Всегда прославлял почитаемую им Пресвятую Богородицу, за Ее гостеприимство, за то, что жил в Ее доме, в Ее чудесном Саду.

Когда служил, то сиял как ангел. Храм считал земным раем. Никогда не уставал от храма, напротив, отдыхал в нем. Был собеседником святых. За православную веру без колебания мог пролить свою кровь. Как принято у святогорцев, он просыпался каждый день, как будто это первый день его жизни и каждый вечер ложился спать, словно это был последний день его жизни.

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Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".