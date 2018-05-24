О духовном значении вина: вино как милость и изобилие, и как наказание Божие

Однако, когда Иисус, по настоянию своей матери, шесть каменных сосудов наполненных водой превратил в вино, и вкусивший этого вина архитриклин обнаружил, что это было «хорошее вино», лучше прежнего, охарактеризованного как «худшее». В этом месте кроется центральный смысл евангельского рассказа: воду иудаизма, как религии Закона, Иисус обращает в хорошее вино, в вино Царства Бога Нового Завета...

Если ветхозаветные отношения Яхве с Израилем показаны в образе брака (Осии 1-2), а Новый Завет, это новый брак человечества с Мессией, то свадьба в Кане, с чудом превращения воды в вино, подчеркивает различия между старой связью и новой. Вспомним Мессианскую вечерю. В книге Откровения (19:7-9) провозглашается: «Блаженны званные на брачную вечерю Агнца». Не будем забывать и о связи Евхаристии с Мессианской вечерей. Кроме того, учение и новая вера Иисуса противопоставляется постам Иоанна Крестителя, как свадебная церемония, где новое вино (христианство) должно наполнить новые мехи (Мф 9:15).

Превращение воды в вино показывает, явным образом, что религия Закона Ветхого Завета преобразуется в «благодать и истину». Существует очевидная взаимосвязь между чудом в Кане, и, следующей за этим повествованием, историей об изгнании продающих из иерусалимского храма. Оба рассказа открывают отношения Евангелия и иудаизма...

В Средиземноморье, времен Иисуса Христа, вино ассоциировалось с вдохновением, видением и экстазом, а не с юридическими, нравственными или богословскими теориями. Обращая воду в вино, в начале Евангелия, Иисус подчеркивает христианское видение, связанное с Воскресением и выступающее против прозаизма повседневности религии.

В евангельской истории о свадьбе в Кане, Иисус своим присутствием на браке и превращением вина, показывает божественное присутствие и благословение союза между мужчиной и женщиной.

Понимание значения вина в духовном смысле можно встретить в греческих духовных кругах. У Филона, например, есть интересные тексты, как «Законов священных аллегория». III 26. 82 и «О снах», книга II, 37. 249. Приводим небольшой отрывок: «Нас угощает Логос (Слово) вином мудрости и мы пьянеем от этого вина, потому, что это вино, есть вино знания, которое, не смотря на то, что нас пьянит, нас делает более мудрыми, чем мы были до того как вкусили от него».

pemptousia.gr

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".