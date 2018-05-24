Преподобный Леонтий мироточивый, который ясно видел помыслы и поступки людей

Родился в Навплион, в 1520 году. С малых лет оставил отца и мать, родных и друзей, и посвятил свою жизнь аскетическому подвигу и, хотя был мал возрастом, приобрел мудрость старца. В 1537 году пришел в монастырь Дионисиат, где подвизался в течение 68 лет, никогда не покидая обители. Жил в небольшой пещерной келии.

Преподобный был наделен даром прозорливости. Благодаря святости жизни, получил он божественную благодать ясно видеть помыслы и поступки приходящих к нему людей. Многим святой открыл тайны их сердца, благодаря чему они покаялись, остались подвизаться и спаслись.

Предвидел преподобный свою кончину и упокоился после непродолжительной болезни в1605 году. После его погребения и перенесения его честных мощей, увидели братья монастыря, что мощи его источают миро. Поэтому и назван был святой мироточивым.

Биограф преподобного Леонтия, написавший его житие, вскоре после его смерти, нам не известен. Полное житие святого хранится в виде рукописи, в обители Дионисиат.

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Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".