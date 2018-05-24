Преподобный Афанасий Парийский, оставивший после себя богатое богословское наследие

Родился в деревушке Костос, на острове Парос, в 1721 году, в богатой семье. На острове выучился грамоте у монахов местных монастырей. В 1745 году едет учится в Смирну, где провел десять лет. В 1751 году прибыл на Афон, в известную церковную школу Афониаду, обучаясь здесь в течении шести лет. С 1758 года, в течении двух лет, занимает должность директора одной из Фессалоникийских школ, но тяжелая болезнь вынуждает его покинуть Салоники и перебраться на остров Корфу. После, снова возвращается в Салоники.

В 1770 году, по причине революционных событий, находит себе прибежище на Святой Горе, поначалу в Иверском монастыре, а потом в качестве директора Афониады (1771 - 1776). В то время был он рукоположен в сан священника епископом Коринфа Макарием Нотарасом, с которым, долгое время, он будет сотрудничать в вопросе сохранения и восстановления священных православных традиций.

В 1787 году святой Афанасий приезжает на остров Хиос, где и живет до самой блаженной своей кончины. Здесь он учит, проповедует, пишет, служит, молится и подвизается. Святой Оставил после себя богатое богословское наследие. Известны его работы по педагогике, апологетике, догматике, литургике, агиологии, гомелетике, гимнографии.

Один из его учеников и биографов святой Никифор Хиоский (1780 - 1821) пишет о нем: "За столь короткое время, было издано множество ценных и славных книг по риторике, христианской апологетике, метафизике, богословию...Книги как необходимые, так и редкие для школ".

После многих трудов и болезней, святой Афанасий Парийский почил в Господе 24 июня 1813 года. Погребен был в притворе храма святого Георгия Рестского. В 1991 году Греческой Православной Церковью причислен к лику святых.

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Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".