Уникальные записки о путешествии на Святую Гору Афон 70-80-х годов (часть II)

На скалах, среди деревьев, кресты. Дымка становилась все гуще. Зеленые берега и монастырь Пантократор, как старая башня, в небольшом живописном заливе. Что-то из сказочных времен. Чуть дальше, на склоне, виднелся величественный комплекс зданий. Это не монастырь, а скит пророка Ильи, русский. Высокие колокольни и особой архитектурной формы купола. Перед нами следующий монастырь Ставроникита...

После - причал Калиаргас и Иверский монастырь, где мы должны покинуть свой катер. Монастырь похож на небольшую оживленную деревушку. Складские помещения, верфь, лесопилка и множество народа, движение, несвойственное Святой Горе. Дорога, ведущая от монастыря в столицу, в Кариес. Ожидание автобуса в этом направлении, до того как стемнеет. Корабль с новыми пассажирами отправляется в Великую Лавру. Рядом с нами в лодку грузили хорошо откормленных свиней. Дорога в Кариес вела в гору. Грунтовая и узкая, она вилась по склону серпантином. Дикие кустарники по обочинам дороги, ежевика и вьющаяся лоза. Недолгий путь среди причудливого и прекрасного ландшафта.

Руины и церквушки, дома и стены с отметинами времени, и плющ, вьющийся по деревьям и зданиям. Камни, форма которых стерта временем. Может, они были часовнями, скитами или келиями. Некоторые уголки до сих пор хранят жизнь, где одна, а может, две души, оживляют небольшой фруктовый сад или каменную церквушку. Наслоение разных эпох, каждая из которых оставила свой след, свои руины. Поспешные остановки среди прекрасной природы, разноцветные отрезки дороги и, как дождевые капли, следы человеческой и божественной поэзии.

Одна остановка. Может, две. Конечная станция у всех Кариес - столица, Протат.

В столице запрещено ездить верхом на лошадях, курить на улицах и площади. Запрещается громко говорить, смеяться и свистеть. Протат. Старый храм, трехпредельная базилика с удивительными фресками и замечательными иконами. Арки, открывающиеся окна и внушительная колокольня. Время основания храма восходит к четвертому веку. Настоящее украшение Святой Горы и единственная ее базилика. Теперь мы можем разместиться.

Вечереет, Священная Эпистасия уже закрыта, и мы не сможем получить диамонитирион (афонские визы). Сегодня остаемся в гостинице, в двухэтажном доме, с подвесными балконами и маленькими окнами. Ниже - ресторанчик. Небольшой уголок, очень живописный, с прекрасным местным вином и очень вкусным традиционным супом из фасоли. Первая ночь в Кариесе, столице Афона.

Мы прогулялись в сумерках по улицам этой уникальной деревушки. Увидели иконописную мастерскую, магазинчики, полицейский участок, почту, гостиницу, которые в своей совокупности и являются ядром столицы с Протатом и представительствами монастырей в центре. Чем богаче монастырь, тем внушительней дом, в котором располагается его представительство. Сербское, русское, болгарское и греческие. Монахи и многие миряне, решившие жить вдали от женщин, тут работают. Полные магазины товаров, как будто ты находишься на туристическом острове. Множество сувениров и открыток, а также - всевозможных книг, буклетов, икон и четок, сделанных руками монахов, в свободное от молитвы и послушания время. Кариес расположен в небольшой зеленой долине, на склоне Святой Горы. Ближайший монастырь к столице - Кутлумуш.

Наступил вечер. Тусклый свет масляных ламп. Сверчки и совы наполняют ночь своим присутствием. Человек - малая тростинка во Вселенной. Ветерок играет в деревьях. Догорают последние огни. Звезды и свет луны. Словно ты слышишь голос природы. Словно здесь остановилась жизнь, и умиротворяются души в молитвенных келиях. Словно тут, где царит Его воля, прикоснешься к божественному. Может, действительно время не имеет власти над этим местом. Может, память и история хранят человека, живущего здесь, от времени и цивилизации, по крайней мере, до сих пор. Может потому, что новое, невидимо соединясь со старым, обручается ему, стирая всякое свидетельство и признаки вчерашнего дня.

pemptousia.gr

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой горе Афон" - для "УНИАН-Религии".