Завет Пресвятой Богородицы афонским монахам

Госпожа Богородица, когда явилась первому афонскому пустынножителю, святому Петру (655-681 гг.), и через пять веков игумену Великой Лавры Николаю, сказала одному и другому следующее:

"Местом вашего жительства и смерти, будет гора Афон, которую Я получила от Своего Сына и Бога, в удел Себе. И те, кто хочет уйти от мирских забот и волнений, пусть приходят и работают в этом саду, возделывают добродетели и очищают сердце. С этого дня и впредь, место это, будет называться Святой Горой.

Обещаю любить, помогать и покрывать тех, кто с преданным сердцем будет приходить и от всей души трудиться для Бога, непрестанно молиться о своей душе, просить Бога о Его Церкви и о всем мире, чтобы просветил Бог этот мир и все люди стали подленным и преданным стадом нашего Христа и Бога.

По милости и благодати Сына и Бога Моего, от одного края до другого, наполнится место это православящими и благочестивыми монахами. О чем радуется и ликует дух мой, поскольку все они воспоют, благословят и прославят всечестное имя Пресвятой Троицы. Этими монахами, и теми знамениями и чудесами которые они совершат благодаря чистоте и святости своей жизни, будет прославляться и возвеличиваться, по всем концам земли, имя Божие.

Их терпеливое отношению к горю, тяготам, печали, искушениям, скандалам и лешениям, станут примером для других людей, живущих в миру.

О тех, кто выдержит все испытания, буду просить Сына и Бога Моего, чтобы простил им все их недостатки и удостоил их божественных и небесных дарований. Попрошу чтобы дал им искреннее покаяние и просвещение, дабы имели добрый ответ в день святого славного Второго Пришествия, и на будующем праведном суде удостоились безграничной милости.

Однако и в этой жизни будут иметь от меня большую помощь, поскольку буду облегчать их боль, поддерживать в их трудах и горестях и ограждать от мысленных и чувственных искушений, исходящих от диавола, врага человеческого рода".

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Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".