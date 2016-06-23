Келиоты столицы Афона празднуют воспоминание чуда Пресвятой Богородицы

23 июня на Святой Горе, в главном храме Протата, в Кариес, состоится всенощное бдение, в честь воспоминание чуда явления Архангела, пропевшего Пресвятой Богородице гимн "Достойно есть". Богослужение совершит митрополит Гревенский г-н Давид.

"И снова, монахи келиоты (монахи живущие в келиях) празднуют, поскольку считают особым для себя чудотворный образ Пресвятой Богородицы "Достойно есть". Поскольку именно в келии пропел Архангел свой гимн Богородице и из этой келии святогорские отцы перенесли, в одинадцатом веке, икону "Достойно есть" в Протат, для большего ее почитания, как предстательницу и заступницу всей Святой Горы Афонской"

Описание иконы Богородицы Достойно Есть:

В конце Х века недалеко от Афонского Карейского монастыря в келье жил один старец-отшельник со своим послушником. Однажды старец отправился к всенощному бдению в храм, а послушник остался в келье вычитывать молитвенное правило. При наступлении ночи он вдруг услышал стук в дверь. Отворив её, юноша увидел перед собой незнакомого монаха, который попросил разрешения войти. Послушник впустил его, и они вместе начали молитвенные песнопения.

Так текла их ночная служба своим порядком, пока не настало время величать Пресвятую Богородицу. Став перед Её иконою ДОСТОЙНО ЕСТЬ «Милующая», послушник начал петь общепринятую молитву: «Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим...», но гость остановил его и сказал: «У нас не так величают Божию Матерь» – и запел иное начало: «Достойно есть, яко воистину, блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего». А потом уже к сему добавил «Честнейшую Херувим…»

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Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".