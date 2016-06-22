На Афоне найдено месторасположение келии XVII века, где принял монашество известный украинец преподобный Паисий Величковский
На Афоне недалеко от монастыря Пантократор найдена келия XVII века, где принял монашество известный украинец преподобный Паисий Величковский.
Об этом сообщают организаторы научно-исследовательской экспедиции БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон».
«Нашей исследовательской группе удалось отыскать на Афоне месторасположение святыни, имеющей огромное значение для исторического наследия украинского народа. В середине XVIII века наш соотечественник Паисий Величковский, который внес огромный вклад в историю всего православия, именно здесь принял монашеский постриг. О существовании келии святых равноапостольных Константина и Елены известно из жития Паисия Величковского. Сегодня мы изучаем, какой была келия при преподобном Паисии Величковском – ее внешний вид, убранство», - рассказал основатель фонда Дмитрий Ворона.
«О том, что это келия святых равноапостольных Константина и Елены, свидетельствуют документы монастыря Пантократор: ктиторские записи (1697 г.), документы по долговым обязательствам (1779 и 1797 гг.). К сожалению, до наших дней храм и келия не уцелели, остался лишь фундамент храма, часть стены келейного корпуса и опорная стена. Недалеко от корпуса находится колодец, в который проживающая братия собирала дождевую воду для своих нужд», - сообщил Дмитрий Ворона.По его словам, поиски святыни были необходимы для съемок исторически-документального фильма об Афоне.
Также он отметил, что это уже не первое открытие на Афоне, связанное с историческим наследием Украины.
Преподобный Паисий Величковский - уроженец Полтавы, православный старец, аскет, святой, служение которого проходило в Украине, на Афоне и в Молдове.
Преподобный Паисий известен также как переводчик трудов святых отцов с греческого языка, в частности он перевел на церковно-славянский язык «Добротолюбие» - любимое духовное чтение монахов и мирян.