Выставка "Афон. Сватая Гора" в Афинах: редкие фотографии и гравюры из коллекции Симоно-Петрского монастыря
В зале парламента Греции в Афинах с успехом продолжается выставка фотографий и гравюр «Афон. Сватая Гора», которая продлится до 26 июля.
Выставка организована Межпарламентской ассамблеей Православия по случаю празднования в этом году тысячелетия присутствия русского монашества на Афоне (1016 – 2016).
На выставке экспонируются фотографии и гравюры из коллекции Симоно-Петрского монастыря. На редких снимках запечатлены лица и исторические события, связанные со Святой Горой: фрагменты повседневной жизни монахов, фотографии святых аскетов, патриархов, настоятелей и почетных гостей.
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Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".