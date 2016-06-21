Выставка "Афон. Сватая Гора" в Афинах: редкие фотографии и гравюры из коллекции Симоно-Петрского монастыря

В зале парламента Греции в Афинах с успехом продолжается выставка фотографий и гравюр «Афон. Сватая Гора», которая продлится до 26 июля.

Выставка организована Межпарламентской ассамблеей Православия по случаю празднования в этом году тысячелетия присутствия русского монашества на Афоне (1016 – 2016).

На выставке экспонируются фотографии и гравюры из коллекции Симоно-Петрского монастыря. На редких снимках запечатлены лица и исторические события, связанные со Святой Горой: фрагменты повседневной жизни монахов, фотографии святых аскетов, патриархов, настоятелей и почетных гостей.

agioritikesmnimes.blogspot.com

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".