Новомученик Никита Нисирский, мощи которого хранятся в Иверском монастыре (†1792)

Святой славный Христов новомученик Никита, родился на острове Нисиро. Отец его был одним из знатных жителей острова. Но когда привели его на суд к османам, дабы он дал ответ за какие-то свои противозаконные действия, то, из страха смертной казни, изменил своей вере и принял ислам, а также и вся его семья. Христианская община острова, отнеслась с отвращением к его поступку, и он был вынужден уехать вместе с семьей, и поселится на острове Родос.

Никита был еще очень мал когда происходили эти события и рос с именем Мехмед, в неведении о своем христианском происхождении. Однажды, играя, он поссорился с одним мальчиком османом, и мать мальчика назвала его «гяур», то есть безбожник. Мехмед оскорбился, поскольку был ревностным мусульманином и спросил у своей матери, почему та женщина обозвала его словом, которое османы используют как ругательство, только по отношению к христианам. Мать Мехмеда, из-за настойчивости сына, вынуждена была открыть ему правду, и, таким образом, блаженный узнал, что родился христианином и что в крещении получил имя Никита.

Когда святому открылась истина, тогда решил он вернуться к вере своих отцов. Ведомый голосом своей совести, оставил он свою семью и отправился на остров Хиос. На острове пришел в монастырь Новая Обитель, поведал игумену о своем решении и просил спасительных наставлений. Игумен отправил Никиту к святому Макарию Коринфскому, жившему в то время на острове.

Блаженный Макарий исповедав Никиту, принял его в церковное общение через Таинство Миропомазания и взял на себя обязанности его духовника. Никита остался в монастыре и жил строгой аскетической жизнью. Для большего подвига отправился в пещеру пустынножителя Анфима, которому и исповедал свое желание пострадать за Христа. Позже вернулся в монастырь и просил благословения отцов обители на осуществление своего желания. Отцы монастыря, помолившись Богородице, дали ему благословение предстать перед тиранами и засвидетельствовать свою веру во Христа.

По прибытии своем в главный город Хиоса, святой был арестован турецкими налогосборщиками, поскольку объявил себя христианином и отказался платить налог, который платили все христиане, так называемый «хараци». Османы, задержавшие святого, отвели его к Аге, перед которым Никита исповедал свою веру, рассказав о своем возвращении в христианство и желании оставаться в истинной вере. Ага приказал арестовать святого на десять дней и мучить его, пока тот не образумится. Каждый день его выводили из заключения и мучили бесчеловечными способами, а потом возвращали в камеру, озарявшуюся небесным светом.

По окончании десяти дней мученик был предан разъяренной толпе и выведен за пределы города. Там, мусульмане, обратились к нему в последний раз, с требованием отказаться от своей веры и вернутся в ислам. Однако святой отвечал: «Я христианин, имя мое Никита, Никитой и умру». Попытались запугать святого, ставя на колени, как - будто для казни и снова поднимали его, на что святой говорил: «Что медлите? Умертвите меня скорее, чтобы я наслаждался райскими блаженствами».

Тогда палач схватил саблю и небольшими ударами, много раз опускал ее на шею мученика, чтобы продлить его мучения. Таким способом, святой Никита получил венец мученичества, 21 июня 1792 года, в возрасте пятнадцати лет. Турки бросили в грязь и нечистоты святое тело мученика, чтобы надругаться над ним. В конце концов, чтобы его святые останки не чествовались христианами, их бросили в море. Честная глава святого была спасена и хранится в Иверском монастыре.

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Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".