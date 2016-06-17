Новый протоэпистат Святой Горы Афон вступил в права

Заместитель Министра иностранных дел Греции, Иоанн Аманатидис, прибыл 14 июня в столицу Афона, Кариес, чтобы принять участие в церемонии передачи обязанностей новой Священной Эпистасии Святой Горы.

Предыдущий протоэпистат передал жезл представителю Великой Лавры, который, после службы в храме Протата, вручил его старцу Варнаве Ватопедскому.

После церемонии, заместитель Министра иностранных дел, принял участие в традиционном угощении в зале заседаний Священного Кинота.

Г-н Аманатидис пожелал протоэпистату Святой Горы и членам новой Священной Эпистасии, мирного и плодотворного председательства в этом году, отметив, что на них возлагается ответственность по управлению Афоном и обеспечению сотрудничества с другими органами государственной власти Греческой Республики, неотъемлемой частью которой является Святая Гора.

romfea.gr

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".