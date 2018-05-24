Афонский монахологион: кроткий монах Геннадий Дионисиатский, обладавший всеми добродетелями

Родился в критской Акумии, в 1881 году. В миру Георгий Стаматеракис. В молодости поступил в общежительный монастырь Дионисиат, который любил и в котором ревностно служил, с 1902 года. В 1905 году принял монашество. Нес послушания эконома и заместителя эконома в метохах того же монастыря.

Был монахом смиренным, нелицемерным, кротким и добронравным. Его брат во Христе, Лазарь, с теплом вспоминал о добродетельной жизни отца Геннадия: «От чрева матери своей, был он предназначен для монашества. Редкая, для наших времен, высота монашеской жизни. Был полон смиренномудрия, любви и веры. Какую бы добродетель мы не помянули, всеми обладал трижды блаженный старец».

Продолжает брат его Лазарь, кратко, но содержательно: «Любили его все, благодаря украшавшим его монашеским добродетелям. Кто не помнит и не удивляется его двенадцатилетней жизни в келии, в которой было темно даже в полдень? Разве не мог он жить в другой, светлой и чистой келии? Но жил рядом с отцом игуменом, чтобы всегда быть в готовности послужить ему.

Кто, из посещавших его на складе, не помнит его наставлений и советов? Сей блаженный, прежде чем нам выдать просимое, говорил нам добрые наставления, исходящие из глубины его сердца».

Почил от своих многочисленных трудов 17 июня 1933 года, в монастыре своего покаяния, в возрасте 52 лет.

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Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".