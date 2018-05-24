Уникальные записки о путешествии на Святую Гору Афон 70-80-х годов

Была идея, и было желание. Погода, после экзаменов, была подходящей. Без какой-либо специальной подготовки, взяв с собою небольшое количество вещей, я оказался на пути к Святой Горе. Мое первое путешествие в северную Грецию. Незабываемые впечатления о Салониках.

Святой Димитрий, самый запоминающийся храм в городе и выставка в Археологическом музее с его золотом македонцев и ценными экспонатами из монастырей, а также мифический, в то время, для южан, университет.

После, дорога на восток, в Халкидики. Зеленая гора, высокие дубы и каштаны, покрывали ее пологую вершину и склоны, спускающиеся к морю. Первый раз я видел такую ​​зеленую гору. Столько зелени радующей глаз. Арнея, Стагира, Стратони. Струмский залив распростер свои бесконечные и прекрасные песчаные пляжи.

Мы прибыли в Иериссос - туристическую деревню, на границе со Святой Горой, которая уже издали, дарила нашему взору свои запоминающиеся линии. Кораблик отчалил и наполнился еще пассажирами в Неа Рода, причалом, ставшим нашей последней остановкой перед встречей со старыми верфями священной Республики.

Монахи и рабочие из монастырей, паломники и туристы, заполнили небольшой кораблик, раскачиваемый, то вверх, то вниз, игривой морской волной, когда мы вышли из маленькой бухты. Широкий Струмский залив, с его живописными и разнообразными берегами.

Маленькие пляжи, тимьян и другие кустарники и сосны, среди которых иногда различимы полуразрушенные здания, оставленные людьми. Острые коричневые скалы островков и вымытые волнами пещеры. Солнце и море. Медленно берега Македонии теряются из виду, а впереди Гора, в ярком полуденном свете.

Первая остановка в Хиландаре, у его причала. Большие деревянные двери, убежище для лодок в зимний период. Сербского монастыря со стороны моря не видать. После громких голосов и приветствий мы отправились дальше. Снова, перед нашими глазами развернулось побережье, и первый монастырь открывшийся нашему взору, Эсфигмен.

В бухте, в самом углу стояли его стены, как высокие стены замка. Келии и свисающие балконы, и небольшие окна, как бойницы и украшенные беседки. Тут живут монахи революционеры, будоражащие республику. Они известны своей твердой приверженностью истинной вере. Флаг «Православие или смерть» на черной ткани висит на видном месте. Рядом с волнами стоит монастырь, а на волнах его верфь.

Его стены вымывала волна, и они бы разрушились, если бы несколько лет назад, основания его стен не укрепили бетонными блоками, как сказал один монах. Мы оставили Эсфигмен и направились в сторону Ватопедского монастыря. Расстояние достаточно большое и путь утомителен. Мы покрылись солью.

Однако воздух был холодный и чистый. Яркое солнце. Берега успокоились. Изношенные временем верфи, дома на берегу моря, на самом песке. Рядом с садами и путь, ведущий в монастырь. Он нам, с лодки, казался красным, с белыми окнами, выкрашенный в порфирный цвет.

Большой, богатый и впечатляющий. Первый контакт с властями. Полицейский не разрешает высадку паломников, которые не получили диамонитирион (афонская виза). Таким образом, мы должны были продолжить наше плавание.

pemptousia.gr

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".