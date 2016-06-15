Афонский святой Ефрем, Патриарх сербов († 1399), на дни которого выпала трагедия на Косовом поле

Святой Ефрем, Патриарх сербов († 1399) - афонский святой, день памяти которого отмечается 15 июня.

Он был сыном священника из Болгарии и с юных лет жаждал аскетической жизни. Когда родители хотели его женить, он отправился на Святую Гору и стал монахом в монастыре Хиландар.

Позже вернулся в Сербию и подвизался в Клисуре на реке Ибар, в монастыре Дечаны. Был патриархом дважды (1375-1379 и 1389-1392). В первый раз добровольно ушел в отставку и вернулся к вожделенному пустынножительству. По просьбе князя Лазаря снова занимает патриарший престол. На этот раз, однако, он испытал великую скорбь, потому что на дни его патриаршества выпал самый мрачный период истории сербского народа, трагедия на Косовом поле (1389 год), где сербы были разбиты турками, сразившись за веру и родину. Был автором канонов.

Святейший Патриарх почил в глубокой старости. Его останки хранятся в церкви святого Димитрия в Пече. Житие и службу ему написал, вскоре после его смерти, его ученик епископ Марк. Фрески с его изображением сохранились в Пече, в монастырях Грачаница и Студеница. Канонизирован был Сербской Церковью и особо почетается в Пече. День памяти 15 июня и 30 августа.

agioritikesmnimes.blogspot.gr

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".