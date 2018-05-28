Преподобный Нифонт Кавсоколивит: афонский святой, который обладал даром прозорливости (†1411)

Преподобный Нифонт Кавсоколивит родился в 1315 году в Лукови, в Северном Эпире, в семье священника. Еще в юности пришел в монастырь Месопотам, у себя на родине. Стал монахом и был рукоположен в священнический сан уже в двадцать лет. Святой Нил Эрихиот научил его правилам исихазма. Святой читал псалтирь и стоял на одной ноге, для того чтобы больше утруждать себя и мысленно не рассеиваться.

Позже, пришел преподобный Нифонт на Святую Гору и поселился в пещере святого Петра Афонского, неподалеку от Великой Лавры, на послушании у дивного аскета Феогноста. Много лет святой прожил в разных местах Святой Горы, питаясь, раз в неделю, то сухим хлебом, то лишь одной травой. Затем поселился рядом с Максимом Кавсокаливитом, своим близким другом, первым биографом которого он впоследствии стал. Наконец, обосновался он в прибрежной пещере кавсокаливитов, напротив острова Святого Хризостома. Пришли к нему послушниками два брата с их отцом, его соотечественники.

Житие преподобного было написано неизвестным монахом, его современником. Автор жития восхваляет добродетели святого Нифонта, его чудеса, дар слез и прозорливости. Рукописная служба святого хранится в скиту Кавсокаливия, где находится пещера, в которой он подвизался и небольшой храм в его честь.

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Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".