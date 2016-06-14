Паломникки из Украины говорили с монахами Святой Горы Афон

На днях завершилась поездка на Святую Гору, организованная паломнической службой «Панагия» Благотворительного фонда «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон».

Путешествие началось с Пустыни Афонской горы. Паломники посетили известные местности Карулья, Катунакья, Скиты Великой и Малой Святой Анны.

В келии Апостола Фомы, известной как «братство Фомад», паломники причастились Святых Христовых Тайн. Они имели уникальную возможность побеседовать с монахами, которые подвизаются в этой трудной для жизни местности.

В период поездки паломники посетили Великую Лавру, монастыри Пантократор, Кутлумуш, Иверон, Ксенофонт, Свято-Пантелеймонов, Дохиар, Ватопед, Хиландар, Скит пророка Илии.

В Ватопедском монастыре участники поездки молились вместе с братией на всенощном бдении в День памяти Святых Равноапостольных Константина и Елены.

По традиции в этот день выносят крест эпохи Константина Великого. Как говорит предание, это один из крестов, который несли воины Константина перед сражением с Максентием у Мульвийского в 312 году.

Паломников из Украины принял в Протате, административном здании афонской столицы, Протос Святой Горы, отец Павел.

В последний день поездки паломники посетили пещеру, где по приданию подвизался преподобный Антоний Печерский, основатель Киево-Печерской лавры.