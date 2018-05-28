О том, почему так важно подняться на вершину Святой Горы Афон

«…Если бы человек не захотел рождаться в этот мир, ему следовало бы родиться только для того, чтобы побывать на вершине Святой Горы... Здесь, под ногами открывается вид на афонский полуостров, и вокруг и сверху созерцаем мы красоту природы во всем ее величии. Поэзия природы и поэзия божественного творчества господствуют на всей афонской земле…»

«Вершина Афона и находящийся на вершине храм, относятся к Великой Лавре, как неотъемлемое ее имущество. Ежегодно, в день праздника, священник с диаконом и чтецом поднимаются на вершину, чтобы совершить всенощное бдение. Их обычно сопровождают немногочисленные паломники, пренебрегающие опасностью молний, поднимающиеся чтобы отметить праздник Преображения: кто-то из простого любопытства, а кто-то из благочестия, отцы добродетельные, жаждущие прикоснуться, там сверху, к божественному свету Фаворской славы...»

«Те, кто не поднялся на вершину, сожалеют об этом», - говорил один старец из Кариес, - «и те, кто поднялся, снова сожалеют. Первые, потому что не ощутили удовольствия от необыкновенного вида, а вторые, поскольку так быстро его потеряли».

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Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".