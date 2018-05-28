Афонский преподобный и новомученик Савва Стагирит, который прославил Христа и свою Родину

Гордится местечко Стагиры, тем, что является родиной великого философа Аристотеля, гордится, однако и свидетелем Христовым, преподобным и новомучеником Саввой. Его память празднуется 10 июня.

Аристотель прославил свою родину до Христа. Святой Савва прославил Стагиры в христианские времена. Однако сей второй превзошел первого: своей верой во Христа, философской жизнью аскета и монашеским воздержанием, мученическим свидетельством своей веры и любви к родине, святостью своей жизни, которой прославил Святого Бога.

Преподобный Савва родился в Стагирах в конце 18-го века. После, находим его монахом, подвизающимся в монастыре Констамонит на Святой горе.

Присутствие святого в этой святой обители объясняется связью монастыря с Стагирами и вообще с Халкидики. Ктитором нового соборного храма монастыря был проигумен архимандрит Симеон, уроженец Стагир.

Этому монастырю, основанному в честь святого мученика и архидиакона Стефана, посвятил свою жизнь святой Савва. Горное и пустынное расположение монастыря располагали к сосредоточенной и чистой молитве. Богослужения в храме, молитва в келии, послушания, образование, были его жизнью.

Таким образом, он готовился к мученическому венцу.

Сначала засвидетельствовал своей жизнью подлинность своей веры, а затем мученической кровью. Действительно! Монах готовит себя стать мучеником Христовым.

Наш святой жил во время революции, в Халкидики, в 1821 году, когда Господь призвал его к мученичеству.

Единственный источник, повествующий о мученической смерти святого, был оставлен монахом Досифеем Констамонитом (номер рукописи 123, страница 188), хранящийся в библиотеке монастыря. Рукопись рассказывает о пяти мучениках монастыря Констамонит и называеться «Новые записи о новоявленных священномучениках и преподобномучениках, отцах святогорцах, во время греческой революции османами убитых».

Давайте посмотрим, как Досифей описывает мученический конец святого Саввы: «А теперь братья, воззрим на простейшего Савву Стагирита, ибо предвидел и сей блаженный, какой смертью ему надлежит умереть, поскольку отходя из монастыря, будучи послан отцами в Иериссон, сказал одному брату обители, своему другу, о том, что произойдет в будущем.

Видел, говорит, в ночном видении, что преследующие его враги, убьют его. Увидел блаженный, что душа его отойдет на небо, а тело в землю. И сбылось сие видение. Ибо проходя рядом с обителью Зограф, был блаженный убит нечестивыми, вместе с одним мирянином, слугой монастыря. Были они оба стагириты. И сей мирянин удостоился блаженной кончины».

Из истории греческой революции мы знаем, что весной 1822 года пришли турки в Иериссон и во вторник светлой седмицы убили 400 местных жителей. Так, предположительно, 1822 годом датируется мученическая смерть святого.

Досифей упоминает 10-е июня 1822 года, как день смерти четырех отцов в Салониках. А святого Саввы между монастырем Зограф и Иериссоном.

Так, Христос удостоил его двух венцов: за преподобную монашескую жизнь и мученичество. Справедливо Стагира может похвалиться своим избранным сыном, ибо прославил он Христа и Родину.

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Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".