Чудо Богородицы: история об афонском монахе, на келию которого упал минометный снаряд

С 3 по 16 октября 1948 года в Кариес около 800 повстанцев коммунистов выступили против жандармерии и гражданского администратора Святой Горы господина Панайотаку.

Утром того дня, когда началось нападение повстанцев, в келии пророка Ильи старец диакон Дионисий, отмечал память святого Дионисия Ареопагита, своего небесного покровителя, и в его келии совершалась Божественная литургия.

На службу пришли более 50-ти монахов. Однако, еще до окончания литургии, повстанцы начали обстрел из различных видов оружия: пулеметов и тяжелых минометов.

Один из минометных снарядов упал на крышу келии, в которой были собраны монахи. Монахи испугались, потому что не поняли, что случилось. Но, как это, ни удивительно, взрыва не произошло, так что никто из отцов не пострадал.

А если бы минометный снаряд взорвался, никто бы конечно не выжил.

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Перевод с греческого для "УНИАН-Религии" - "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон".