Чудо Богородицы: история об афонском монахе, на келию которого упал минометный снаряд
В 1948 году в Кариесе повстанцы использовали различные виды оружия: пулеметы и тяжелые минометы. Один из минометных снарядов упал на крышу келии, в которой собрались монахи.
С 3 по 16 октября 1948 года в Кариес около 800 повстанцев коммунистов выступили против жандармерии и гражданского администратора Святой Горы господина Панайотаку.
Утром того дня, когда началось нападение повстанцев, в келии пророка Ильи старец диакон Дионисий, отмечал память святого Дионисия Ареопагита, своего небесного покровителя, и в его келии совершалась Божественная литургия.
На службу пришли более 50-ти монахов. Однако, еще до окончания литургии, повстанцы начали обстрел из различных видов оружия: пулеметов и тяжелых минометов.
Один из минометных снарядов упал на крышу келии, в которой были собраны монахи. Монахи испугались, потому что не поняли, что случилось. Но, как это, ни удивительно, взрыва не произошло, так что никто из отцов не пострадал.
А если бы минометный снаряд взорвался, никто бы конечно не выжил.
Перевод с греческого для "УНИАН-Религии" - "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон".