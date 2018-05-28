Афонский монахологион: заботливый монах Феоктист Дионисиатский, который говорил со святыми (1926 – 8 июня 1995)

В миру Федор Сахронис. Родители Афанасий и Сирма. Родился в прекрасной Лаисте в Загори, в славном регионе Эпир, в 1926 году. Окончил восемь классов школы в Яннине.

Жил в келии святого Нифонта († 1508). После, пришел в монастырь Дионисиат в 1957 году. Стал монахом в 1959 году. Его родители были благочестивы и умерли когда Федор был еще ребенком. После службы в армии, в течение пяти лет, страдал от туберкулеза. Врачи считали его безнадежным. Но однажды ночью он увидел во сне святого Николая и на следующий день пошел исповедаться. Храм, в которым Федор оказался, был в честь святого Николая. Повторные анализы показали, что он совершенно здоров. За это чудо Федор сердечно поблагодарил святого.

Перед тем как стать монахом, он отправился на остров Тинос, чтобы поклониться иконе Пресвятой Богородицы «Тиносской». Он сам рассказывал с волнением:

«15 августа 1957 года я находился на острове Тинос, благодаря Ей. Там, во время службы в день праздника, я увидел нашу Богородицу, парящую в храме и благословляющую народ. Ее видели все присутствующие в храме и из наших глаз лились слезы радости. Все христиане восклицали: «Богоматерь, Богоматерь, спаси нас, помилуй нас». И я говорил со слезами: «Кто я такой, что удостоился увидеть Богородицу? Я, грешный, блудный и развращенный? Таинственные и неописуемые вещи, делает наша вера. Радость имеет тот, кто верит и любит Бога. Многие чудеса случаются тогда. Великое дело верить в Бога и Его милость».

Служил отец Феоктист протодьяконом, в представительстве дионисиатского монастыря в Кариес. Около трех десятилетий заботился о старых и немощных монахах. Он всегда ходил согнувшись, смотрел в пол и перебирал длинные четки, произнося молитву. Имел обыкновение говорить о жизни святых. От болезней лечился молитвой к своим любимым святым. Когда он был здоров, то ходил в храм и молился там часами. Я помню, с какой настойчивостью он просил, чтобы я описал кратко жития эпирских святых. В конце концов, кто-то другой это сделал, и он был очень этому рад. Святые были его друзьями. Он говорил с ними. Чувствовал их рядом. О них рассказывал с жизненной силой, любовью, простотой.

Это был боголюбивый монах, любящий друг святых. Он черпал вдохновение из житий наших святых, учился у них. Радовался чрезвычайно когда о них говорил. Чувствовал их присутствие в своей жизни. Он был истинным агиологом.

Причащаясь, исповедуясь, прощая всех, перенося терпеливо болезни, заботясь о престарелых дионисиатских отцах, он отошел от земного к небесному 8 июня 1995 года.

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Перевод с греческого для "УНИАН-Религии" - "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон".