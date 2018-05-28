Афонский монахологион: секретарь Священного Кинота cтарец Савва Филофейский (1882 год - 8 июня 1970 год)

В миру Стефан Кирианис. Родители Стилиан и Пагона. Родился в халхидикийской Ардамери, в день Успения Пресвятой Богородицы, в 1882 году. Поступил в 1906 году в монастырь Филофей, в котором подвизались многие преподобные отцы и добродетельные монахи. В 1908 году он принял монашеский постриг с именем Савва. Был секретарем Священного Кинота. Преставился 08 июня 1970 года.

В этих скудных биографических данных скрыта жизнь поистине боголюбивого филофейского монаха. С любовью, простотой, прямотой и смирением писал он для пользы ближнего: песнопения, рассказы, статьи, поучения, письма и увещевания. «Существуют три способа для совершенствования», - писал отец Савва, - «с помощью которых человек становится христианином и образом Божиим: а) Очищение ума благочестивыми поучениями, вниманием и обузданием его от злых и лукавых мыслей, хорошим кругом общения и памятью о смерти; б) Очищение сердца чтением религиозных и нравственных книг, стихов, пением церковных песнопений, кантов и вообще хранением сердца в чистоте от постыдных мыслей, взывая, подобно Давид к Богу: «сердце чисто созижди во мне Боже...», памятуя заповедь Блаженства «Блаженны чистые сердцем...»; с) Благими желаниями. Устремлением воли к благим мыслям и действиям по отношению к ближнему. Не позволяя своему уму заниматься пустыми и вредными для души вещами».

Боголюбие отца Саввы всегда сочеталось с любовью к Богородице. Почитал он Пресвятую Деву и особенно ее иконы: филофейскую «Сладкое целование» и «Достойно есть» из Протата. Об одном крестном ходе, с чудотворным образом «Достойно есть», в 1930 году, длившемся десять часов и в котором отец Савва принимал участие, он пишет: «В этой священной процессии, благочестивый ее участник, явственно чувствует присутствие Превосходящей Ангелов, Царицы мира, незримо покрывающей и благословляющей своих духовных детей, и это видно из ее чудесных нам благодеяний».

Также в одном из своих песнопений отец Савва писал:

«Прими мольбу мою Мария,

и мои слезные воздыхания, Мати чистая,

и от ловлений вражеских спаси мя Дочь,

в тебе надежду полагаю Дева».

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Перевод с греческого для "УНИАН-Религии" - "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон".