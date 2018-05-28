Преподобномученик Феофан: святой, который закалил душу на Афоне, тело которого озарялось ярким светом

Преподобный мученик Феофан, претерпевая страшные муки, он молил Господа явить чудо, чтобы увидевшие его обратились в христианство. Он совершил свой мученический подвиг 8 июня 1588 года.

Будущий подвижник родился на полуострове Пелопоннес. С рождения он был крещен в православную веру с именем Феодор, однако, отрекся от веры. Случилось это, когда он был послан родителями на учение портняжному делу в Константинополь. Там он попал на праздник по случаю обрезания сына султана, отрекся от своей веры и поступил в детский корпус янычар, где проучился шесть лет.

Однако, сталкиваясь с вопросами богословия, он постепенно все глубже и глубже начал раскаиваться в своем поступке - убежал и начал странствовать, желая найти мудрого наставника. Его принял Филадельфийский митрополит Гавриил, который жил в Венеции. От рук этого епископа он принял монашеский чин и наставления. Молодой монах Феофан хотел вернуться к месту своего вероотступничества и прилюдно покаяться в своем грехе.

Но желанию пострадать за веру не так просто было сбыться. Он каялся в своем отступничестве перед афинским судьей, но тот прогнал его. Судья города Лариссы присудил ему шестьсот ударов кнутом и изгнание. Феофан принял наказание, но не почувствовал душевного облегчения.

За духовным укреплением он пришел на Афон. Пройдя испытания духовного отца Евфимия, он закалил душу причастием, молитвой и бдением. После этого он пришел в Константинополь. Здесь он, не скрываясь, выступил в суде, на глазах у османского правительства и многих высокопоставленных вельмож. За открытое исповедание христианства Феофан получил семьсот ударов плетью и был брошен в тюрьму.

В заточении жестокие тюремщики стали свидетелями чуда, после которого многие обратились к христианству. По слову «Аминь» в горячей молитве Феофана тюрьма сотряслась от землетрясения, мученик озарился столпом света и оковы сами спали с его ног.

Тогда перфект попытался вернуть его в мусульманство. Получив отказ, он приказал подвергнуть Феофана жестоким пыткам и казнить. Вырезав у него на спине и на груди кресты, его усадили на мула задом наперед, прибили к седлу его руки, и повезли к месту казни. Затем мучители повесили его на крюки, а толпа била и кидала в него камни.

Но святой мужественно переносил пытку и молил лишь о том, чтобы Господь явил чудо безбожникам и обратил их к истинной вере. Господь внял его мольбам и белоснежная птица опустилась ему на голову. Многие присутствовавшие от такого знамения поверили во Христа.

В последние часы своих мучений Феофан обратился к толпе: «Жажду вашего спасения! Что же до меня, то Христос освежит меня вечной водой». Вночи Господь снова явил чудо. Среди раскатов грома тело мученика озарилось ярким светом, приведя стражников в смятение. Множество людей тогда уверовали.

Турки рассвирепели и стали истязать святого. 8 июня 1588 года его душа отправилась ко Господу. Праведные христиане собрали кровь вокруг места кончины Феофана и выкупили его истерзанное тело. От этих реликвий после произошло множество чудес. Тех же, кто мучал Феофана настиг гнев Божий и только те, кто раскаялся, смогли спастись.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".