Афонский монахологион: прилежный старец Игнатий Дионисиатский, лицо которого сияло после смерти

Этот блаженный монах родился в селе Охфонья, близ эвбейской Халхиды. С детства работал в шахте в Лаврион (Аттика). Поступил в монастырь Дионисиат в 1914 году.

Был безукоризненной монашеской жизни. В послушании был прилежен и энергичен. Отличался своей духовной чистотой, честностью, подлинным смирением, добродетельностью, братолюбием.

Вот что рассказывал о нем монах Лазарь († 1974): «Для всех он был добрым советником, руководителем и поддержкой. Его заботу я испытал на себе, в период моего трехлетнего испытательного срока в монастыре, в качестве послушника... Вся его жизнь была трудом и борьбой за святость души и тела. Исполнял он свое послушание до самой смерти». Трудился, в метохе (небольшой монастырь) Моноксилита: кладовщиком, трапезарием, архондаричим и садовником. Своим терпением, упорством и трудолюбием сделал склон дикой горы, красивым, фруктовым садом.

Предчувствовал свой конец. Из-за тяжелой болезни, туберкулезного менингита, умер в больнице Салоник. Очевидец писал о почтенном брате Игнатии: «Я видел много мертвых тел, но тело отца Игнатия, было как тело живого человека. Его лицо светилось». Тем же впечатлением, впоследствии, поделился с игуменом Гавриилом и гробовщик: «Во время отпевания и погребения, лицо умершего брата, не было на вид мертвым, но сияло, как у живого человека». Погребен был отец Игнатий в часовни святой Фотинии, в инфекционной больнице Салоник. Упокоился в Господе 7-го июня 1953 года.

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Перевод с греческого для "УНИАН-Религии" - "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон".