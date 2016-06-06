Святогорское Общество Салоник запускает ежегодную программу семинаров, посвященных Афону

Новую ежегодную программу семинаров запускает в этом году Святогорское Общество Салоник для продвижения и презентации научно-исследовательских работ, Международной научной комиссии, посвященных Святой Горе Афон.

Как сообщил директор Святогорского Общества Анастасий Дурос, в своем интервью для информационного агентства «Pemtusia», во время семинаров на повестки дня не будет никакой конкретной темы, но будут представлены научные труды по богословию, искусству, истории, архитектуре, экологических проблемах Афона.

Первый Международный научно-технический семинар пройдет 9-го и 10-го декабря, и, как отметил г-н Дурос, это не значит, что прекратятся международные конференции с определенной тематикой (которых было 10 с 2006 по 2015 года), имевшие большой успех, и привлекшие ученых со всего мира.

Фотовыставка «Святая Гора, Панайотис Вокотопулос, фотографии 1956-2001 гг.» академика Панайотиса Вокотопулоса, посетившего неоднократно Святую Гору, с 1951 по 2007 год, которая уже была представлена в Белграде, в Родосе, в Ханья и т.д., в этом месяце отправится в Халкиду.

Данная выставка - это инициатива Ассоциации Друзей Афона и муниципалитета Халхиды. На этой экспозиции посетители смогут узнать о другой стороне личности, академика и фотографа.

«Фотографический материал с Афона, художественно целостен, научно обоснован, чрезвычайно интересен. Но то, что делает его уникальным, это его богатый архив, охватывающий длительный период истории Святой Горы, с 1956 по 2001 гг. Это период радикальных изменений во всех сферах жизни монашеской республики: в повседневной жизни, в восстановлении зданий, в сохранении реликвий и библиотек монастырей, в возрождении монашества», - отметил директор Святогорского Общества Анастасий Дурос.

В июне, также, будет организована Святогорским Обществом «летняя» художественная выставка иеромонаха Анастасия, художника - иконописца, старца келии Дионисия из Фурны.

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"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".