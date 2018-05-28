Виноград и вино в Священном Писании. О воздержании от вина. Часть IV.

Приведем два примера:

а) Анна просит Бога дать ей ребенка, который будет посвящен Ему, и который «не будет вкушать вина». Анна молилась в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяною, и настоятельно призывал ее не пить. Когда она объяснила ему, что это не так, то и Илия просит Бога, чтобы Анна зачала дитя. Его молитва была услышана и со своим мужем Елканой они зачинают сына, Самуила (1 Царств 1:13-20).

б) Второй пример взят из Нового Завета: Ангел говорит Захарии, что была услышана молитва жены его Елизавет и родит сына, и нарекут его Иоанном и будет им радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера (другой вид крепкого опьяняющего напитка из перебродившей пшеницы, ячменя или пальмы), и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей. (Лк 1:15). Исходя из вышесказанного, можно понять, почему в книге Неемии (13:14-16), говорится о том, что продажа продуктов, таких как вино, в субботу, означает осквернение дня Господня.

О воздержании от вина во время поста мы читаем в книги пророка Даниила. Даниил, в течение трех недель, как сообщает сам в своей одноимённой книге: «вкусного хлеба я не ел; мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умащал себя до исполнения трех седмиц дней(10:3)». В другом месте, книги того же автора, повествуется о том, что те, кто постились, постились особым постом, состоящим из бобовых и других растительных продуктов. Даниил же, проходя обучение, перед поступлением на службу во дворец царя Навуходоносора в Вавилоне, как написано в той же книге, положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему (1:8).

Вино и побочные эффекты: Помимо истории с Ноем, уже упоминавшейся, давайте посмотрим на другие примеры из Библии, в которых описывается разрушительное действие вина, от чрезмерного его употребления. Лот, после разрушения Содома и Гоморры, оставляет Сигор, и поселяется «в пещере, и с ним две дочери его. И сказала старшая младшей: отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли; итак напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином в ту ночь; и вошла старшая и спала с отцом своим [в ту ночь]; а он не знал, когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшей: вот, я спала вчера с отцом моим; напоим его вином и в эту ночь; и ты войди, спи с ним, и восставим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином и в эту ночь; и вошла младшая и спала с ним; и он не знал, когда она легла и когда встала. И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего» (Быт 19:30-36).

Многие знают историю героини Иудифь, присоединившейся к лагерю Олоферна, вождя Ассирийского. На пиру, который он давал, он выпил столько вина, сколько не пил ни в какой другой день своей жизни. Иудифь, приглашенная Олоферном чтобы разделить с ним ложе, поскольку была она мила его сердцу, пользуясь тем, что он был пьян, отсекает ему голову. Таким образом, спасая израильский народ от великой ассирийской угрозы (Иудифь, главы 12,13). Симон Маккавей, сын Маттафия, убит, потому что напился на пиру у Птолемея, сына Авува (1 Макк 16:18). Авессалом приказал своим людям убить Амнона, когда тот был пьян. Что они и исполнили в соответствии с авессаломовым приказом (2 Царств 13:28-29).

pemptousia.gr

Перевод с греческого БФ "Православное наследие на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".