Православные греки в июне чтят память 25 Афонских Святых

На Афонской горе не был рожден ни один святой, и не все упокоились здесь. Подвизались они в этой благословенной земле, кто-то дольше, а кто-то меньше. Но любили одинаково это святое место...

...Подвижники жили на Святой Горе, начиная с IX века, и многие из них оставили богатое духовное наследие для всего православного мира. Конечно, это не единственные афонские святые, угодившие Богу и прославившие Его. Существует множество святогорцев, чьи имена нам не известны, и которые наслаждаются наградой за свои труды в Царствии Небесном....

Вот имена афонских святых, день памяти которых православные греки празднуют в июне: 2-го июня новомученник Константин Агаринский; 5-го июня преподобные Агапий и Никодим Дохиарские; 8-го июня преподобномученник Феофан († 1588); 10-го июня преподобномученник Савва Стагирит; 11-го июня преподобный Гавриил (10-й век); 12-го июня преподобный Петр Афонский, преподобный Арсения Коневский († 1447), Святые мученики Синезий, Бенедикт, Тимофей и Павел; 14-го июня преподобный Нифонт Кавсокаливит († 1411); 15-го июня Святой Ефрем, патриарх Сербский († 1399); 18-го июня Святой Леонтий Мироточивый († 1605); 19-го июня преподобный Паисий Хиландарский; 20-го июня святой Каллист, патриарх Константинопольский; 21-го июня новомученник Никита Нисириос († 1792); 22-го июня святой Григорий учитель Ватопедский; 24-го июня преподобный Афанасий Париос (1721-1813); 25-го июня святой Феолипт, митрополит Филадельфийский, преподобномученник Прокопий († 1810 г.), преподобный Дометий Дионисиатский († 1405), преподобный Дионисий Микроафонит, основатель монастыря Дионисиат († 1388); 26-го июня преподобномученник Давид († 1813).

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Перевод с греческого для "УНИАН-Религии" - БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон".