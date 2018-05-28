30 духовных советов монахов Святой Горы Афон

«Когда приходишь ты на Святую Гору, то не можешь заранее запланировать свой духовный путь... Святая Гора сама говорит с тобой и направляет, как того желает Пресвятая Богородица. Словно ветвь в речном потоке, ты несешься туда, куда хочет Бог».

«Мы постоянно занимаемся широтой православия, а не ее глубиной. Ежедневно интересуемся, кто из патриархов закашлял. В каком облачении был на службе тот или иной владыка. Что за женщина заказала литию. Что за новая книга была опубликована... Но мало кто интересуется глубиной и сущностью православия, делающего грешников святыми, а отчужденных, друзьями и детьми Божьими, наполняя их благодатью Святого Духа».

«В молчании выигрываешь, в словах теряешь».

«Духовная жизнь есть тайна, в которой Бог Твой, открывается тайно».

«Священники должны говорить то, что должны, и пусть нас не слушают люди. Этим мы свидетельствуем нашу веру».

«От нас священников, Бог хочет, главным образом, молитвы. Трудно это?»

«Мало избегать соблазна, нужно и самому не быть соблазном для других».

«Потерял все, за исключением того, что дал».

«Хочешь иметь изобилие? Тогда разбрасывай».

«Хочешь стать нищим? Тогда собирай».

«Постоянно произносить «Радуйся Невеста Неневестная», - это тоже, что теплить неугасимую лампаду Пресвятой Богородицы».

«Там где Бог - там порядок. Там, где Бога нет - там хаос»

«Даже у диких и неразумных животных, в Ноевом ковчеге, был порядок и сотрудничество, потому что среди них был Бог»

«Без исповеди мы разделены с Богом».

«За какую партию голосовать? За партию святого покаяния!»

«Покажите мне, Боже, моих друзей. Своих врагов я и так знаю».

«Следуют ли овцы за чужим пастухом? Так и тот, кто знает и любит Христа, не следует за псевдопастырями и волками в овечьих шкурах».

«Самый большой наш враг, это мы сами».

«Кто еще распялся за нас? Только Христос. Ему должны верить и за ним следовать».

«Все любят человека, любящего Бога».

«Все повинуются человеку, повинующемуся Богу».

«Если Бог не с нами, тогда все и вся против нас».

«Каждый день приносит печали или радости, давайте принимать их с преданностью и доверием Богу».

«В заповедях Христа скрываются свойства Божьи. Например, в заповедях Блаженства: «Блаженны нищие духом». Значит Бог смирен. «Блаженны чистые сердцем». Значит, Бог есть чистота и целомудрие».

«Врагами молитвы являются многословие и экстравертность».

«Удобряют цветы навозом, и они превращают его в цветение и аромат. Точно так же, оскорбления и клевета в наш адрес, благодатью Божией, превращаются в вечные благословения для нас».

«Дети похожи на растения, они нуждаются в уходе, поливе, обрезке, поддержке и заботе».

«Компьютеры, телевизоры, мобильные телефоны пленяют ум и особенно детский. Изнуряют детей и делают их пассивными и ленивыми».

«Может мать не отличить своего ребенка от других? Так и те, у кого есть благодать Христова, отличат, в последние времена, истинное от ложного. Пастырей от псевдопастырей. Христа от антихриста».

«Не смотрите новости. Они наполняют вас неуверенностью и тревогой. В любом случае вы не можете ничего изменить, узнав о событиях, но только молясь».

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Перевод с греческого БФ "Православное наследие на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".